The Humane Society de Puerto Rico genera alianza con el Municipio de Loíza para esterilización de mascotas

LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, recibió al personal de la organización The Humane Society de Puerto Rico para trabajar juntos en una iniciativa para promover la esterilización de mascotas en las comunidades loiceñas.

“Con gran alegría recibimos a Maritza Rodríguez y Carmen Padial, quienes nos presentaron esta iniciativa para atender esta situación. Este es un problema de salud pública, porque hay enfermedades que transmiten por los animales, como la rabia y la leptospirosis, una condición bacteriana muy peligrosa. La rabia no tiene cura y si no hay vacunación preventiva, las posibilidades incluyen la muerte. Por eso es tan importante el control de la población de mascotas”.

The Humane Society of Puerto Rico es una entidad sin fines de lucro que alberga animales para adopción. Como parte de su misión, buscan alternativas a la eutanasia manejando las entregas de animales no deseados por cita previa. Para información adicional, los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a info@hspr.org o al teléfono 787-720-6038.