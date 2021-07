The Trust for the Americas y AES Puerto Rico reconocen emprendimientos innovadores y resilientes

SAN JUAN – AES Puerto Rico en alianza con The Trust for the Americas, implementaron el Proyecto “Potenciando el Emprendimiento Innovador”. A través de esta iniciativa y mediante capacitaciones, 96 personas se beneficiaron en fortalecer nuevas ideas de negocios o microempresas ya existentes en la isla.

Durante cuatro meses, estas 96 personas recibieron capacitaciones en: herramientas digitales, empresariales, mentorías personalizadas y destrezas gerenciales o administrativas para los nuevos empresarios. De conformidad con lo estipulado por la Organización Mundial de la Salud, a causa de la pandemia por la COVID19, las sesiones se realizaron de manera virtual.

“El compromiso de AES con las comunidades de la isla siempre ha estado presente y este año lo revalidamos. Los empresarios merecen nuestro apoyo para ayudarlos a continuar con su crecimiento y desarrollo empresarial” comentó el Market Business Leader en Puerto Rico, Jesús Bolinaga. “En esta ronda de talleres se destacan desarrollos e innovaciones que, a pesar de estar en su fase temprana de implementación, demuestran gran capacidad para impactar la región con sus modelos de negocio”, destacó Bolinaga.

Además de las capacitaciones, 10 personas recibirán un incentivo económico y 10 más, recibirán una mentoría especializada en aceleración empresarial. Este acompañamiento apoyará a los emprendedores en acelerar sus emprendimientos a partir de un análisis de las fortalezas y debilidades de sus negocios. De tal modo que puedan alinearlas a las oportunidades actuales del mercado. Con estos apoyos, el Programa Potenciando el Emprendimiento Innovador apoyará nuevas ideas de negocios o microempresas existentes con un proceso de capacitación integral en metodologías de innovación.

La colaboración con AES Puerto Rico inició en 2018. A lo largo de estos años, hemos beneficiado a más de 200 personas. Muchos y muchas han fortalecido sus emprendimientos a través de la capacitación e incentivos económicos, mientras que otros han recibido acompañamiento de mentorías especializadas.

Las personas ganadoras serán seleccionadas dentro de un grupo de 28 participantes finales. El jurado estará compuesto por: Madelka McCalla. VP, Global Stakeholder Relations and Social Impact The AES Corporation; Jesús Bolinaga. Market Business Leader The AES Corporation; Carmen Ely Otero. Subdirectora Acción Social de Puerto Rico; Felix Cotto Febo. Comisión de Desarrollo Cooperativo Gobierno de Puerto Rico; Cameron McKenzie. Presidente Comité de Jóvenes Empresarios de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y Luz Marina Correa, Gerente de Proyectos The Trust for the Americas, de la Organización de Estados Americanos.

Las y los ganadores se darán a conocer el próximo 29 de julio de 2021 a través de Facebook: The Trust for the Americas y Twitter: @Trust4Americas.