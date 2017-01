Tiempo de cambiar de diseño

Profeta Dennis Vega

Moisés por 40 años estaba acostumbrado a usar algo que siempre había funcionado: la vara. Se convirtió en serpiente, dividió el Mar Rojo, etcétera. Dios le quería enseñar a Moisés que todo tiene tiempo de caducidad, todo termina, y Moisés no supo discernir ese tiempo, en moverse del ministerio de la vara al ministerio de la palabra. Esto le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida.

Si profundizamos en esto nos damos cuenta que no podemos utilizar los viejos diseños para los nuevos retos, no funciona así. Los viejos diseños no son capaces de ser efectivos, porque eran para ese tiempo en específico. Cuando se presentó un nuevo reto llamado Goliat, el viejo diseño (Saúl) no era capaz de vencerlo y Dios tuvo que levantar un David con el diseño de la onda para vencerlo y no el de la armadura. En este tiempo hay que discernir cuando Dios te da un nuevo diseño, de lo contrario Dios entenderá que se tomó una decisión y levantará a otro que entienda los tiempos y los desafíos de hoy.

Vemos que hoy muchos que se han detenido por no cambiar al diseño de este tiempo y no cumplirán su propósito con esa mentalidad y con enseñanzas incompletas no podemos ser efectivos en lo que hacemos. 1Corintios 10:11 dice: “Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos”.

En este tiempo debemos estar conectados con el Espíritu Santo y con la palabra, eso será una guía para entender los diseños de este tiempo en todas las áreas de nuestra vida. Así comenzaremos un año de triunfo y victoria en los negocios, familia y en todo lo que emprendamos bendiciones.