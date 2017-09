Tito “El Bambino” llegará en caravana a Loíza y Canóvanas

CANÓVANAS – La empresa Puerto Rico Coca-Cola Bottlers anunció que este próximo sábado, 16 de septiembre se unirán en la Caravana Coca -Cola con Tito “El Bambino” y amigos para hacer llegar provisiones a los afectados tras el paso del Huracán.

La caravana, que saldrá a las 7:00 a.m. de las facilidades de Coca-Cola Bottlers en Bayamón, llegará hasta el primer punto de encuentro a las 9:00a.m. en The Outlet Mall 66 en Canóvanas, de ahí, estarán trasladándose a los puntos de acopio en el municipio de Canóvanas a las 11:00 a.m. y en el municipio de Loíza a la 1 p.m. para entregar sus donaciones y contará con la participación de varios artistas.

De entrada, Alberto De la Cruz, presidente de Puerto Rico Coca-Cola Bottlers expresó, “Es momento de unirnos para ayudarnos unos a otros. Invitamos a todo el pueblo que extienda su mano y se integre con alguna aportación de artículos de primera necesidad para tantas familias que han sido afectadas con el paso del huracán.”

La empresa, se unió a artistas como Tito “El Bambino”, Wisin, Bryant Myers, Joseph Fonseca, Vico C, Oscarito, Darell, Miky Woodz, UNNA, Coyote Mario, Arcángel, Melina León, Alberto Stylee, engo Flow, Falo, DJ Nelson, DJ Koby, Julian Gil, Maiky Backstage, El Molusco, Luis Pabón Roca, Luis Vigoreaux, Red Shadow, Julio Cesar Sanabria, Limi-T 21, JD, Yomo, Capitán Benítez, Celso, Calma Carmona, Egwa, Jaime Mayol, entre otros.

Por otro lado, el artista Tito El Bambino, expresó, “tras el paso de Irma hemos visto cómo el pueblo puertorriqueño se ha desbordado en ayuda. Les invito a todos nuestros amigos, familiares y pueblo puertorriqueño a darse cita para compartir con otros de lo que tenemos. Y levantarnos juntos.”

Por último, De la Cruz explicó que ya las alcaldesas de los respectivos municipios se encuentran preparadas para recibir la caravana y la ayuda en las plazas de los municipios y distintos centros de acopio. Además, destacó que entre los artículos que los municipios esperan son: ropa, agua, alimentos enlatados, artículos de primera necesidad, sábanas, toallas y materiales de construcción.