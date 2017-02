Todo listo para el regreso del Corona Pro Surf Circuit O’Neill Series

SAN JUAN – Del 3 al 5 de marzo de 2017 regresa el evento más grande de surfing profesional en Puerto Rico y el Caribe – el Corona Pro Surf Circuit O’Neill Series en su 31 edición. “Surfers” profesionales a nivel local e internacional – tanto en la rama femenina y masculina – pondrán a prueba sus destrezas para lograr convertirse en los campeones de esta edición. Al momento hay competidores confirmados de Puerto Rico así como de los Estados Unidos y Europa.

“Demostramos nuestro compromiso deportivo una vez más con el “surfing” profesional. Nuestros competidores locales e internacionales y el esfuerzo conjunto con el Municipio de Rincón hacen que año tras año el Corona Pro Surf Circuit O’Neill Series sea la mayor competencia de Puerto Rico y el Caribe”, comentó Joseph Magruder, Director de Marca para Ballester Hermanos.

A medio día del viernes, 3 de marzo comienzan las actividades con el ‘warm-up session’ de los “surfers” en la playa Domes en Rincón. El sábado, a partir de las siete de la mañana, se llevarán a cabo las competencias preliminares y el domingo las últimas rondas y la final, en ambas categorías. La cartera de premiación incluye $12 mil para la categoría Women’s Pro (con un premio de $5,000 para la ganadora), $25 mil para el Open Mens (con un premio de $10,000 para el ganador) y $2,000 de parte de O’Neill a los ganadores. Además, los ganadores de esta edición número 31 acumularán puntos para la próxima edición donde se definen los ganadores del circuito 2016-2017.

Entre los participantes estarán los puertorriqueños Brian Toth y Gabriel Escudero en la rama masculina. En la rama femenina se destacan María Kuzmovich de Puerto Rico y la estadounidense Alexis Engstrom.

“Siendo el ‘Pueblo de los Bellos Atardeceres’ y la ‘Capital del Surfing’, el Municipio de Rincón acoge con orgullo esta gran competencia. De hecho, el Corona Pro Surf Circuit que lleva a cabo Corona y su distribuidor Ballester Hermanos es el evento más importante para el Municipio de Rincón. Tenemos cupo total en los hoteles y hospederías aledañas y el comercio se prepara para recibir a cientos de seguidores en su mejor fin de semana”, comentó un representante del Municipio de Rincón.

El Corona Pro Surf Circuit es una competencia de surfing profesional dos estrellas en Puerto Rico – la más grande del Caribe – y una de las competencias de circuito de la Asociación Profesional de Surfing de Puerto Rico. Los ganadores del circuito pasado, fueron los puertorriqueños Alexis Engstrom y el estadounidense Asher Nolan.

Durante el fin de semana del Corona Pro Surf Circuit, los asistentes podrán disfrutar en el ‘Surf Village’ con variedad de artesanos, kioscos para deleitar el paladar y el ambiente “chillin’” con música en vivo. El sábado, 4 de marzo, luego de las competencias se llevará a cabo la presentación de la nueva colección de O’Neill. En la música tendremos a “International Dub Ambassador featuring Don Carmelo”. En el Surf Town durante la noche podrán encontrar más de 50 locales, que ofrecerán música variada con bandas locales, Dj’s y los “relax hours” de Corona Extra. Visita la página de Coronaextrapr o #coronaprosurf para más detalles de los eventos.

Continúa “Save the Beach”

Continuando con el esfuerzo de “Save the Beach Puerto Rico” en el Surf Village tendremos nuestro centro de acopio para que nos ayuden a mantener la playa limpia durante el fin de semana. Hacemos un llamado a aquellas personas que voluntariamente en cada evento hacen su aportación e invitamos a aquellas personas que aún no se han unido para que sean parte de este importante movimiento. Como agradecimiento se ha seleccionado un artículo de la marca que podrán recibir a cambio del recogido de basura durante la actividad. Además, como parte del programa “Save the Beach Puerto Rico” estarán disponibles variedad de artículos promocionales que con una aportación mínima podrán obtenerlos.

“Nuestra responsabilidad es utilizar sabiamente este hermoso recurso natural. La conservación, el mantenimiento y la protección de nuestras playas depende de todos”, apuntó Joseph Magruder.

La edición número 31 del Corona Pro Surf Circuit O’Neill Series cuenta con el aval de la Asociación Profesional de Surfing de Puerto Rico. Entre sus auspiciadores están O’Neill, AT&T, José Cuervo, Wapa, El Nuevo Día, Alfa Rock, APSPR, Hang Loose Surf Shop, Mundo Rad, Mango’s y Pitorro.

Para información sobre registro y detalles de participación, puede acceder la página de la Asociación Profesional de Surfing de Puerto Rico: www.apspr.net