Todo normal en Vieques y Culebra

CULEBRA – A diferencia del resto de los municipios en la isla, las papeletas sí llegaron a las islas municipio Vieques y Culebra para el evento de primarias que se celebra hoy, domingo, 9 de agosto.

En Culebra, su alcalde William I. Solís, informó que las papeletas tanto del Partido Popular Democrático como del Partido Nuevo Progresista (PNP) llegaron ayer viernes, 8 de agosto. Los cuatro colegios que hay en Culebra (dos para la primaria del PNP y dos para el PPD) abrieron a las 8:00 a.m. como dicta la ley electoral.

“Me parece una falta de respeto al pueblo. En los pasados días la Comisión Estatal de Elecciones estuvo diciendo que ya estaba preparada y hoy hemos visto la falta de buena administración para dar los servicios esenciales incluyendo un evento como este”, dijo Solís, quien votó por Carlos “Charlie” Delgado para la gobernación por el PPD.

“Aunque no ha habido mucha participación, ya entre ambos partidos han acudido casi 300 personas a ejercer su derecho al voto aquí en Culebra”, agregó. Cabe destacar que en ambas islas municipios no hay primarias para las alcaldías.

Esta mañana, ante el atraso en el recibo de papeletas, varios centros de votación de las Primarias Locales del PNP y del PPD no pudieron abrir en el horario establecido: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. A esos fines, la CEE acordó ampliar el horario de votación en aquellos centros de votación en que el material electoral no llegue a tiempo.

En todos los centros de votación el periodo para votar será de ocho horas. No obstante, la divulgación de los resultados no comenzará hasta que todos los colegios electorales culminen el periodo de votación, lo que se espera sea tarde-noche.