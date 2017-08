Toma vuelo música de Gabriel Vicéns (VIDEOS)

Vicente Toledo Rohena

Hace poco más de un año, conversé con el guitarrista Gabriel Vicéns y sus planes eran claros, llevar su música fuera de Puerto Rico. Hoy, puedo confirmar que los deseos de exponer su arte cruzan frontera de forma exitosa. Desde enero de 2016, se lanzó la aventura de buscar más opciones como músico y se trasladó a Nueva York, lo que abrió puertas a magníficos y nuevos retos.

“Son retos… e ir tras la búsqueda de poder tocar con diferentes artistas de jazz. Búsqueda de mayor exposición. Llevaba tiempo pensándolo, pero como estaba dando clases en la Universidad Interamericana y me mantenía activo, trabajando estaba cómodo y no había tomado la decisión de marcharme”, explicó Vicéns.

Una vez llegó a Nueva York, presentó su segunda grabación discográfica ‘Days’ –que presenta a un Vicéns maduro y fuera de serie- pero se programó para componer y escribir temas nuevos; un nuevo objetivo en la mira, fusionar el jazz con sus ritmos autóctonos.

“Estoy tocando música nueva. En mis últimas presentaciones estoy enfocado más en el folklore puertorriqueño… lo que es la bomba y la plena, enlazado con jazz. Tan pronto llegué a Nueva York tuve la oportunidad de tocar junto a John Benítez. Conozco a Benítez de los discos con David Sánchez y los múltiples discos que ha grabado. Me ha ayudado mucho. Hasta me habló del changüí, música folclórica cubana que dicen vino antes del son cubano. Me interesa mucho esto, y estoy sumergido en el tema, transcribiendo canciones del grupo Changüí de Guantánamo y los solos increíbles del tres, de su exponente, Chito Latamble”, narró el guitarrista boricua.

“Con todo esto lo que busco es explorar, conocer y llevarlo al jazz, buscando sonido más moderno, pero olvidar de dónde viene”, explicó.

Tuvo la oportunidad de hacer varios proyectos junto a Henry Cole (baterista boricua) en Nueva York y Boston. Recientemente, colaboró en la grabación del también baterista boricua, Fernando García; y partícipe del proyecto, Jean John: The port of life.

Vicéns se prepara para una presentación tipo concierto en el Teatro La Tea en Nueva York (9 de septiembre de 2017), donde expondrá su nueva música con fuertes influencias de bomba y plena. El montaje y preparación de la presentación en La Tea es colaboración del saxofonista Miguel Zenón, quien participará también, como invitado.

“Quiero seguir tocando y escribiendo… para mi esta presentación es importante. Organicé una banda de músicos que admiro mucho para este momento. Allí estará entre otros, Luis Perdomo (piano), Ricky Rodríguez (bajo) y Román Filiu (saxofón). Voy a presentar jazz con influencias de bomba y plena”, dijo el guitarrista boricua, que afila sus cañones a grabar su tercera producción discográfica con éste concepto.

Durante la estadía en Nueva York pisó escenarios importantes como el Carnegie Hall, Fat Cat, National Sawdust, Louis Armstrong Museum y Metropolitan Room, por mencionar algunos.

Vicéns hizo su debut discográfico como solista con ‘Point in Time’ (2012), un disco sensacional donde presentó composiciones de su autoría, con invitados de lujo como el legendario bajista, Eddie Gómez y al saxofonista David Sánchez. Entre sus colaboraciones figuran participaciones con Sammy Morales (bajista) y Jonathan Suazo (saxofonista), entre otros.