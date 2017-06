Tony Soto reitera que será el candidato por la alcaldía de Guaynabo

GUAYNABO – El representante Antonio “Tony” Soto reiteró que ante la renuncia del alcalde Héctor O’Neilla la solla de la alcaldía, será el candidato por dicho cargo en el Municipio de Guaynabo.

“A mis residentes de Guaynabo les reitero que cuentan conmigo y que mi posición siempre es y será apoyarlos y brindarle estabilidad al pueblo y darle continuidad a los servicios en beneficio de nuestra gente, salvaguardando siempre, que la ciudad de Guaynabo esté bien. Y que no les quepa la menor duda, que una vez se abra el proceso de candidaturas, yo voy a estar en la papeleta y seré el candidato por Guaynabo”, expuso el representante en declaraciones escritas.

“Sobre la renuncia del alcalde no haré comentarios al respecto. Sin embargo, no puedo dejar pasar el resaltar la gran obra que realizó en beneficio de nuestra gente de Guaynabo en las áreas de bienestar social, desarrollo económico, infraestructura, seguridad y servicios de salud, entre otros. Lo cortés no quita lo valiente y las cosas hay que decirlas como son”, afirmó.

De otra parte, exhortó a los guaynabeños a votar por la estadidad en el plebiscito el próximo domingo, 11 de junio.

No obstante, señaló que durante las próximas dos semanas estará enfocado en el análisis del presupuesto presentado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y que a su vez fue aceptado con condiciones por la Junta de Control Fiscal (JCF)>

“A inicios de semana anuncié el plan de trabajo que estaría realizando la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Promesa, durante las próximas dos semanas. Estamos enfocados en atender con la mayor dedicación la situación fiscal que atraviesa la Isla y analizar el presupuesto a cabalidad, para así brindarle al pueblo de Puerto Rico la estabilidad que se merece y tener un presupuesto balanceado que responda al plan fiscal aprobado”, concluyó.