Trackman Range exclusivo en Bahía Beach Resort & Golf Club 

RÍO GRANDE – La tecnología más avanzada se combina con el deporte del golf con la instalación y apertura del primer y único Trackman Range en Puerto Rico, ubicado en Bahía Beach Resort & Golf Club en Río Grande.

Durante un evento de lanzamiento encabezado por Rolando E. Padua, principal oficial ejecutivo de Bahía Beach Resort & Golf Club, y Alberto Ríos, gerente general del Golf Club, se presentó esta poderosa tecnología que permite a golfistas y aficionados, desde realizar prácticas utilizando ocho puntos para capturar información ultra precisa de sus tiros, hasta disfrutar de una serie de divertidos juegos, o jugar virtualmente en otro campo con el software Virtual Golf. El nuevo Trackman Range se instaló con una inversión de más de $250,000.00.

“En Bahía Beach Resort aspiramos siempre a brindar a nuestros miembros, huéspedes y visitantes, experiencias únicas e innovadoras como es el caso de esta tecnología que incorporamos hoy a nuestra oferta. Con el Trackman Range los golfistas podrán seleccionar entre jugar de forma recreativa, llevar récord de sus prácticas o trasladarse virtualmente desde nuestro campo a otros de prestigio mundial como The Old Course en St. Andrews o el TPC Sawgrass. Esto, además, redundará en mayor reconocimiento para nuestra zona y destino, pues es un atractivo adicional para locales y turistas amantes de este deporte que ahora tendrán más razones para visitarnos”, dijo Rolando E. Padua, principal oficial ejecutivo de Bahía Beach Resort & Golf Club.

Los miembros del Golf Club podrán practicar con propósito, mientras obtienen información valiosa sobre su desempeño. La aplicación recopila datos de un sistema de radar que permite al jugador rastrear y almacenar los datos más esenciales para cada cual: velocidad de la bola, ángulo y dirección de lanzamiento, carry, distancia total y distancia lateral desde el pin. Es por esto por lo que grandes estrellas del golf utilizan el Trackman Range como parte de sus prácticas y preparación, así como las transmisiones de las cadenas mundiales Golf Channel, ESPN, BBC y CNN World.

“Con la adición de la tecnología Trackman Range, Bahía Beach Resort & Golf Club eleva la experiencia de sus miembros y visitantes a otro nivel. Felicitamos a la gerencia y a todo el personal que día tras día se esmera para que este reconocido campo de golf se distinga entre los mejores de la región del Caribe. Contar en Puerto Rico con una de las herramientas más innovadoras que se utilizan actualmente en campos de golf alrededor del mundo, definitivamente refuerza el posicionamiento competitivo de nuestra Isla como un destino de golf de vanguardia”, destacó Carlos Mercado, director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

“Estamos muy emocionados con esta nueva incorporación llevará nuestras instalaciones de práctica a otro nivel. Los miembros y visitantes de The St. Regis, independientemente de su nivel de juego, podrán experimentar un campo de prácticas divertido e interactivo. La tecnología Trackman Range es una forma emocionante de trabajar en su juego o simplemente pasar tiempo en el campo jugando o incluso una ronda virtual de golf con familiares y amigos”, comentó Alberto Ríos, gerente general del Golf Club”.

Esta tecnología de vanguardia está diseñada tanto para la diversión como para la práctica y el desarrollo del deporte del golf. Entrenadores y jugadores de renombre mundial, así como instituciones universitarias y equipos nacionales como los de Estados Unidos, Australia, Italia y Alemania, entre otras delegaciones, se benefician de esta poderosa herramienta que está ahora en Puerto Rico.

La aplicación Trackman Range también permite al jugador convertir la información básica de la bola, que se recopila a través del campo, en data superior y específica, ayudándolo a mejorar su juego.

Además, los usuarios podrán realizar juegos en la aplicación que no solo ayudan a su desempeño, sino que también son muy divertidos y que pueden ser individuales o en grupos.

Otro gran componente es el golf virtual que permite jugar una ronda virtual completa directamente desde el campo en otros famosos campos alrededor del mundo. También, se puede jugar virtualmente una ronda completa del campo de Bahía Beach Golf o se pueden jugar hoyos específicos una y otra vez hasta dominarlos.

El Trackman Range estará disponible sin costo alguno para miembros de Bahía Beach Resort & Golf Club y huéspedes de The St. Regis Bahía Beach Resort que tendrán acceso a dispositivos electrónicos (tabletas) para utilizarse en el centro de práctica. Un Trackman Range Attendant se encargará de ayudar a los jugadores con el uso de la aplicación, brindándoles también el servicio de alimentos y bebidas desde Cocoteros Grill Bar.

Las reservaciones de tabletas se hacen de la misma forma que el campo de golf, mediante una hoja de salida con un máximo de 6 reservas por hora, para espacios de 1 hora en el horario de 9:30 am a 4:30 pm. Si un inquilino del resort que no sea huésped de The St. Regis Bahía Beach Resort desea reservar un espacio, el costo será de $50.00 por hora.

El campo de golf de Bahía Beach Resort fue diseñado por Robert Trent Jones Jr., está certificado por ‘Silver Signature Sanctuary’ y en enero del 2020 fue reconocido como el mejor campo de golf en la isla por la prestigiosa revista Golfweek’s Ultimate Guide.