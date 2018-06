¡Tranque en Vieques!: Legislatura municipal cuelga presupuesto del alcalde

VIEQUES – La Legislatura Municipal de Vieques colgó por unanimidad el presupuesto 2018-2019, propuesto por el alcalde de ese municipio, Víctor M. Emeric Catarineau., Esto, luego de una reunión de legisladores en Sesión Ordinaria durante la noche de ayer miércoles, 27 junio, y después de leer el informe de la Comisión de Hacienda, quienes luego de evaluar por varias semanas el presupuesto emitieron y recomendaron no aprobar el mismo.

Entre las razones para no aprobar el presupuesto 2018-2019, se detallan las siguientes: “El alcalde sometió un presupuesto con gastos mayores a los ingresos, que causaría un descuadre de $2 millones. Consideración de llenar 60 vacantes nuevas, mientras empleados permanentes siguen en jornada reducida a 5 horas. Consideración de aumentar salarios a puestos de confianza y jefes de dependencias. Serios señalamientos al Municipio de Vieques relacionados al presupuesto, sometido por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), que no han sido corregidos. No añadió todos los pagos de sentencias de tribunales en dicho presupuesto. Partida para fiestas patronales por $75 mil, totalmente innecesario en momentos de crisis y más por la situación que se atraviesa con el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Vieques (CDT). No sometió el desglose de contratos profesionales y asesoría legal, entre otros”, reza el comunicado de prensa.

“Entiendo, como presidente de la Legislatura Municipal de Vieques, que debe haber un enfoque en someter un presupuesto balanceado y acorde con la realidad del dinero que tenemos y no con el dinero que esperamos. Las prioridades deben ir encaminadas a atender la salud, seguridad, empleos, deportes y transportación. Nos reiteramos dispuestos a trabajar en causa común por el bienestar de nuestra gente de Vieques”, dijo Gypsy Córdova García.