Tras la pista de enfermo sexual: Mujeres reportan acoso en playas de Luquillo

LUQUILLO- Una fémina, residente de Luquillo, reportó a nuestra redacción un incidente de acoso sexual entre la playa La Pared y el área correspondiente al Corredor Ecológico del Noreste, en este municipio, en el que un hombre desnudo persiguió a la dama mientras esta realizaba sus ejercicios matutinos.

Norma Alejandro asegura que iba caminando por la playa cuando se percata de que hay un hombre desnudo. Ella procede a continuar con su caminata, lejos de esta persona, pero cuando se voltea se da cuenta que el hombre está detrás de ella caminando desnudo con su mochila puesta.

“En ese momento me preocupé, porque yo estaba sola y comencé a caminar más rápido y me percato de que él también aceleró su paso. Es ahí cuando decido enseñarle mi ‘taser’ y prenderlo en señal de amenaza para que no se acercara más; ahí fue cuando él se alejó y se metió al agua”, explicó.

Según Alejandro, describió al individuo como hombre de aproximadamente 60 años, delgado, de tez blanca con mochila roja y desnudo.

“Una vez eso pasó, llamé rápidamente a la Policía para reportar lo ocurrido y la agente, que en ese entonces se identificó como Paris, del cuartel de Luquillo, me dijo que no podía hacer nada, sino iba personalmente al cuartel y realizaba una querella por posiciones deshonestas”, dijo en entrevista con este medio.

“Mi intención con esta denuncia es evitar que esta situación pase a mayores, porque esta área es muy concurrida por mujeres que hacemos ejercicios a diferentes horas del día y estas cosas no deberían estar ocurriendo. No hay que esperar que alguien se moleste y lo agreda o que este individuo dañe la vida de ninguna persona”, puntualizó Alejandro.

Sin embargo, en las últimas semanas no solo la historia de Norma ha sido la única, otras féminas también publicaron sus denuncias de casos similares en la misma área y con descripciones casi idénticas del hombre y de la forma en la que acosa a las personas, específicamente a mujeres que se ejercitan en esta área.

Otro caso similar es el de una dama que denunció que estaba en el área de La Pared en su vehículo y que otro carro se detuvo justo al lado de ella. Cuando se vira a mirar quién es el que está al lado se percata de que es un hombre desnudo mirándola fijamente mientras se masturbaba en su vehículo. En este caso la fémina se dirigió hacia la estación de la Policía donde levantó una querella y los miembros de la uniformada se comprometieron a buscarlo.

Asimismo, fue el caso de otra vecina de Luquillo que estaba ejercitándose en la zona de la Playa Azul, cuando se da cuenta de que hay un hombre con su miembro fuera orinando frente a todos. Luego, más adelante en su caminata, se percata que esta el mismo hombre en una esquina mirándole fijamente.

Ante las diversas acusaciones de parte de varias féminas residentes de Luquillo nos dimos a la tarea de contactar al cuartel de la Policía ubicado en Luquillo y nos aseguraron que no han recibido ningún tipo de querellas sobre ese incidente. Sin embargo, motivaron a cualquier ciudadano a comunicarse inmediatamente para ellos acudir al lugar de los hechos.

Alcalde conoce de la situación y están siguiendo el rastro

Para el alcalde luquillense, Jesús G. Márquez Rodríguez, esta es una situación peligrosa con un hombre que presenta una conducta delictiva y sospechosa, por lo que ya tanto la seguridad municipal como la Policía Estatal están coordinando rondas en la zona para dar con el individuo.

“El mensaje para esta persona es que se está tras sus pasos y se le va a atrapar, porque nuestras damas necesitan sentirse seguras en esos lugares de esparcimiento como es la playa y que son de los pocos lugares donde la ordenanza municipal permite poder ir a hacer ejercicios. Le pedimos a la ciudadanía que continúen denunciando este tipo de asunto a la Policía. Tanto nuestra seguridad municipal con su comisionado Pedro Santiago y la Policía Estatal tienen órdenes de que una vez se recibe una queja de esta índole, inmediatamente van a acudir al lugar, sin querella formal o no. Lo importante es atrapar a esta persona rápido”, dijo el alcalde.

Por otra parte, el ejecutivo municipal de Luquillo aseguró que continúan trabajando para volver con la Policía Municipal, cuerpo con el que no se cuenta desde hace varios años. “Ya tenemos una propuesta aprobada para regresar con los policías municipales y brindar a la ciudadanía la seguridad necesaria”, puntualizó Márquez Rodríguez.