Truena alcaldesa de Loíza contra el DRNA y Carreteras

LOÍZA – La alcaldesa loiceña, Julia Nazario Fuentes, se desahogó esta mañana en las redes sociales, debido a las malas condiciones en que se encuentran las playas de Vacía Talega y La Pocita, ambas ubicadas en la carretera #187 del municipio. Según la ejecutiva municipal, hace semanas que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) “ha abandonado su función de limpieza en la zona”.

“Hace semanas que Recursos Naturales ha abandonado su función de limpieza y recogido de basura en toda el área de la carretera #187 en Torrecilla Baja. Hemos escrito sobre el asunto y no tenemos respuesta. El municipio no tiene la capacidad para asumir esa responsabilidad, pero podemos brindar ayuda en coordinación con ellos”, escribió en su página de Facebook la alcaldesa popular.

Del mismo modo, la emprendió contra la Autoridad de Carreteras y Transportación quienes no han comenzado la pavimentación de esta vía, específicamente en dirección de Loíza a Isla Verde. Aparentemente, hace meses la agencia gubernamental prometió trabajar en la zona, no obstante, esto no ha ocurrido.

“A medida que los municipios siguen asumiendo responsabilidades de las agencias, se limitan servicios a los constituyentes. En el caso de Loíza estamos dando mantenimiento de poda y limpieza a facilidades recreativas estatales, parques y canchas, así como a las carreteras estatales como la 187 y 188. Si las agencias del gobierno no pueden cumplir con su responsabilidad, que pasen los recursos a los municipios”, puntualizó Nazario Fuentes.