Trujillo Alto reanuda su programa de reciclaje residencial 

TRUJILLO ALTO – Debido a la apertura escalonada de servicios, el alcalde del Gobierno Municipal Autónomo de Trujillo Alto, José Luis Cruz, anuncia que a partir del lunes, 1 de junio de 2020, el Programa de Reciclaje Municipal del Departamento de Control Ambiental, reanudará el servicio de recogido de material reciclable casa por casa.

“Durante varias semanas detuvimos el programa de reciclaje debido a la emergencia causada por el COVID-19, no obstante, bajo un plan escalonado de servicios y bajo estrictos parámetros de seguridad, comenzaremos con el recogido de reciclaje en el hogar con aras de continuar las iniciativas a favor del medioambiente y reducir la cantidad de desperdicios sólidos en nuestro entorno”, expresó el Primer Ejecutivo Municipal.

La rutas establecidas para el lunes son: Encantada (Entre Ríos, Corrientes, Riachuelo, Pacífica, Antillana y Primavera), Ciudad del Lago, Saint Just, Villas de Trujillo, Villas de Caney, Sunville y Wonderville. Por su parte, los martes se cubre la comunidad de Encantada (Valle de San Juan, L’Antigua, Parque del Río, Parque del Monte, Alta Villa y La Cima), Plaza del Parque, Ciudad Universitaria, Haciendas de Carraízo, Villas de Carraízo, Terrazas de Carraízo, Cimas de Villas, La Lomita y La Regata.

A su vez, los miércoles se atenderá Encantada (Bosque del Lago, Río Cristal y Montecillo II), Parque Monte Bello, Lourdes, Monte Bello Estates, Rincón Español, Alturas de Fairview, Brisas de Carraízo, Paseo Las Cumbres, Villas del Sol y Andrea’s Court. Mientras tanto, los jueves el camión de reciclaje pasará por Round Hill, El Conquistador, Lago Alto, Terralinda Estates, Mansiones San Rafael, Valle San Rafael, Estancias San Rafael, San Rafael Estates, Colinas de Fairview y Golden Hills. Por último, el día viernes se impactará Fairview, Interamericana Gardens, Alturas de Interamericana, Venus Gardens, Terrazas de Cupey, Camino Jardines Morales, Camino Francisco Rivera y Lomas de Trujillo.

Los materiales aceptados son: plásticos 1 y 2, cartón, papel, periódico, y aluminio. Todos los materiales debe estar limpios y se deben colocar en contenedores propios para reciclaje o en bolsas blancas (no se aceptarán bolsas negras), de forma mixta y ser ubicados en la acera la noche antes del día que el camión de reciclaje pasa por la comunidad, según las rutas establecidas.

Por otro lado, en las áreas donde todavía no hay una ruta establecida, los residentes pueden llevar su reciclaje al Centro de Depósito Comunitario (CDC), que ubica en los predios de Obras Públicas Municipal, en la carr. 8860 del Barrio Saint Just. En horario de lunes a jueves de 7:00 am a 12:30 pm. Cabe señalar, que en el CDC se recicla además equipos electrónicos, textiles y aceite de cocinar.

Para más información se puede comunicar con el Departamento de Control Ambiental al (787) 283-6320.