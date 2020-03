Trujillo Alto toma medidas ante la amenaza del coronavirus

TRUJILLO ALTO – Reconociendo la importancia de la prevención ante los casos sospechosos del Coronavirus en Puerto Rico, el alcalde del Gobierno Municipal Autónomo de Trujillo Alto, Hon. José Luis Cruz, ha impartido medidas para estar alertas y preparados para atender la amenaza de la propagación del nuevo virus COVID-19.

“Debido a la amenaza a nivel mundial del Coronavirus, en Trujillo Alto hemos establecido un plan de acción, el cual incluye la cancelación de eventos multitudinarios hasta el 14 de abril en todas las instalaciones municipales. No obstante, de ser necesario, se extenderá este periodo y se mantendrá informada a la ciudadanía. A su vez, por la seguridad de nuestros adultos mayores, que son la población más vulnerable, he dado instrucciones de suspender los servicios presenciales en el Centro de Envejecientes, no obstante, se continuará con el programa de Nutrición en el Hogar y con las orientaciones de prevención”, informó el Primer Ejecutivo Municipal.

Así mismo, Cruz enfatizó, “Internamente hemos reforzado los protocolos de limpieza en todas nuestras dependencias, especialmente en las que reciben público y hemos dotado a la mismas con productos antisépticos y de desinfección. También por su parte, el personal de Manejo de Emergencias y Policía Municipal ha sido capacitado por el Departamento de Salud para la prevención y el manejo de casos”.

El alcalde explicó que los servicios municipales continuarán como de costumbre, pero para evitar un flujo mayor de personas, se exhorta a la ciudadanía a realizar las gestiones municipales vía telefónica, a través del cuadro telefónico (787) 761-0172. A su vez, queda suspendida la visita de público los viernes en la Oficina del Alcalde y los servicios ofrecidos por la Escuela de las Artes.

Por otra parte, se está capacitando al personal del municipio y se está realizando una campaña educativa con material informativo y presentaciones presenciales en las comunidades, centros de envejecientes, escuelas y entre otros.

“Para nosotros es muy importante concienciar a la ciudadanía de la naturaleza de este nuevo virus que nos acecha, para que tomen en sus manos las medidas de prevención en su núcleo familiar y sigan las recomendaciones de las agencias de salud. El empoderamiento de las comunidades ante estos eventos, es vital y con los controles necesarios podemos evitar su propagación”, concluyó el alcalde.

Actividades canceladas: