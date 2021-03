Tuly Studio

La pandemia sacó su lado creativo y transformó su estilo de vida, pasando de ser asociada de ventas en una tienda por departamento a empresaria y artesana de la marca Tuly Studios. Janira Rivera Rodríguez crea piezas de arte para el hogar hechas en hilo reciclado, pintado con colores naturales y confeccionados con diferentes técnicas de nudo.

“Al comienzo de la pandemia, mi esposo y yo decidimos mudarnos a Puerto Rico para pasar la cuarentena junto a mis papás, y para distraerme comencé a tomar clases de la técnica del nudo de macramé y de bordado. A medida que iba practicando comencé a pintar los hilos con ingredientes naturales, ya que en un pasado había tomado cursos de pintar con ingredientes naturales como el aguacate, por ejemplo, y esa técnica la comencé a utilizar para pintar los hilos”, explicó la artesana fundadora de Tuly Studios.

Entre los materiales que utiliza para teñir está el índigo, aguacate y la grana cochinilla, que es un insecto que sale en los cactus de México. Los colores varían dependiendo las sales que se utilicen.

“Tuly es mi apodo desde que era pequeña y a pesar de que en mi infancia me relajaban por la jamonilla “Tulip” decidí ponerle es nombre a mi negocio porque me identifica, ya que desde siempre mi familia me ha llamado así”, dijo.

Janira cuenta que una vez comenzó a crear las piezas y las publicó en Instagram, inmediatamente comenzó a tener órdenes, al nivel de que en ocasiones tenia cinco pedidos y esto la impulsó a formalizar su negocio. Sus piezas tienen bordado con macramé, intercalando los estilos para que sean piezas únicas.

“Me gusta añadirle elementos como piedras, caracoles, bordados y pedazos de madera curada para que las piezas sean únicas, todos los colores que utilizo los confecciono con base natural y los hilos que utilizo son 100% reciclables”, indicó la artesana.

Uno de los productos que más venta tiene en Puerto Rico son los ‘plant hanger’ y las hojas. Cada dos órdenes de clientes la artesana hace una pieza nueva para publicarla y siempre mantenerse creando cosas nuevas.

“Siempre me gusta aprender cosas nuevas, y trato de todos los días aprender algo nuevo, ya sea escuchar un podcast, leer un libro o coger algún curso. Así fue como comencé con Tuly Studios, aprendiendo cosas nuevas y creando piezas nuevas; todos los días me levantaba con una nueva idea”, recordó.

Los envíos son compostables y las cajas también son recicladas. Las órdenes se realizan directamente en su Instagram @Tulystudios o en Etsy: Tuly Studios Shop.