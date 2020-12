Turismo anuncia construcción de nuevo ‘Allmost Homes Hotel’ en Condado

(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos, y los desarrolladores de la compañía Bailey LL, Michael Berezdivin y Jacques Aramati, anunciaron hoy la llegada de una nueva modalidad de hospedería en la industria turística de Puerto Rico con Allmost Homes Hotel. Con una inversión de aproximadamente $12.3 millones, se transformará el edificio #1112 de la avenida Ashford del Condado en un hotel de suites.

“Desde la Compañía de Turismo de Puerto Rico hemos impulsado el desarrollo de Allmost Homes Hotel, una innovadora hospedería, cuya construcción en curso la encamina a abrir sus puertas en octubre de 2021. El concepto busca diversificar el ofrecimiento de la hotelería tradicional para apelar al mercado del viajero independiente que busca el tipo de experiencia hogareña que brindan los alquileres a corto plazo. El edificio de 40 habitaciones tipo suites provoca la creación de 10 nuevos empleos directos en la etapa de construcción y 15 nuevos en la etapa de operación”, indicó Carla Campos. “Los viajeros modernos están buscando este tipo de experiencias, y felicitamos a estos empresarios puertorriqueños por su innovadora apuesta”.

Como resultado de la firma del decreto para la concesión de créditos y exenciones contributivas, que otorga el Gobierno de Puerto Rico bajo la Ley 60-2019 (Código de Incentivos), que permite que los desarrolladores turísticos continúen acogiéndose a los beneficios de la antigua Ley de Desarrollo Turístico de Puerto Rico (Ley Núm. 74-2010) según enmendada, el proyecto contará con un crédito contributivo de $3,690,000.

“Allmost Homes, es un nuevo concepto que viene a innovar la manera de hacer turismo y disfrutar todas las vivencias que ofrece Puerto Rico. Tal y como dice nuestro slogan: “Stay, but most of all, Live”, hemos creado y curado este concepto con el propósito de ofrecer espacios cálidos y hogareños, sin dejar de lado los más altos estándares de servicio y amenidades que un hotel debe ofrecer. Nuestra misión es que todo el que nos visite se sienta como en su propia casa y que pueda tener acceso a las experiencias únicas que ofrece la Isla como destino turístico. Estamos comprometidos con el desarrollo económico y turístico de Puerto Rico, y a su vez, orgullosos de hacer alianzas y conformar nuestro equipo de trabajo con talento local”, expresaron Michael Berezdivin y Jacques Aramati, desarrolladores del proyecto.

El nuevo concepto que trae Allmost Homes Hotel (Bailey LLC) al mercado consiste de veintisiete apartamentos, con un total de cuarenta (40) habitaciones que incluyen: studios, de 1 habitación, de 2 habitaciones y 3 de habitaciones. Cada apartamento tendrá su propia sala y cocina pequeña. En la planta baja se encontrará un lobby que se estará usando como espacio común para los huéspedes con un “Grab and Go” y un restaurante.

En la parte posterior del edificio, se construirá un estacionamiento de dos pisos con 31 espacios para carros. Además, contará con piscina, gimnasio y un cuarto de juegos para los huéspedes.

La ubicación de esta hospedería, en el centro de Condado, favorece el establecimiento de este concepto hotelero. A una cuadra del Allmost Homes Hotel, la hospedería brindará a sus huéspedes el acceso a un “Beach Club” en la playa, que ofrecerá el servicio de sillas, toallas, y agua.