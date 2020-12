Turismo inaugura ‘The Ivy Hotel’ en el Condado

(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – Con el tradicional corte de cinta, la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos y el socio general de Magdalena Partners, LLC y propietario de la nueva hospedería, Rafael Pagán Marxuach, oficializaron la inauguración de The Ivy Hotel en el Condado. El recién inaugurado hotel emerge del rediseño e impactante transformación de una estructura existente, con una inversión de $1 millón, para convertirlo en un moderno hotel boutique de 26 habitaciones en la emblemática área turística del área metropolitana.

The Ivy Hotel ofrece a sus huéspedes la combinación de un estilo sofisticado con una actitud de espíritu libre, en el entorno urbano del corazón del Condado. La innovadora renovación incluyó el diseño del nuevo vestíbulo; recepción; baños; el área de la piscina, al aire libre y cubierta; pisos en los pasillos; generador de energía y la construcción de cuatro habitaciones para un total de 26 preciosas habitaciones.

“No obstante a los retos por los cuales atraviesa el turismo global producto de la pandemia del COVID-19, en Puerto Rico constatamos la fortaleza y resiliencia de esta actividad económica con un agresivo catálogo de nuevas inversiones en el sector. La transformación del nuevo The Ivy Hotel, ubicado al inicio de la Avenida Magdalena, es testimonio de lo anterior. Reconocemos y felicitamos a su inversionista y propietario, Sr. Rafael Pagán, por su visión y por seguir apostando al turismo de Puerto Rico, aún en los momentos más retantes. La transformación de esta propiedad es clave para continuar elevando los estándares del ofrecimiento hotelero del corazón de Condado”, expresó la directora ejecutiva de la CTPR, Carla Campos.

The Ivy Hotel es la adquisición más reciente para Rafael Pagán, quien también adquirió el Hotel Wave, de 47 habitaciones, y el Hotel El San Gerónimo, de 28 habitaciones, ambos ubicados en la zona del Condado. Pagán explicó que, “El valor que veo en el segmento de hoteles boutique es que las propiedades tienen un techo relativamente bajo y fuertes márgenes operativos, y como resultado son más resistentes durante las recesiones económicas. Esta es una ventaja importante en comparación con las cadenas hoteleras más grandes. Además, la tendencia secular en la industria hotelera es que los huéspedes buscan una experiencia que ofrezca un producto moderno y elegante y satisfaga las necesidades básicas”.

La ubicación estratégica de The Ivy Hotel hacen de esta propiedad una idónea para residentes y no residentes que interesan disfrutar cómodamente de actividades en la zona. Actualmente, The Ivy Hotel cuenta con tarifas promocionales de apertura entre $119 y $149 más 9% de impuesto por noche. Para más información, puede comunicarse al 787-289-9191 o visitar la página web theivyhotelcondado.com