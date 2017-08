Tuto Marchand: Un defensor férreo de la soberanía deportiva

SAN JUAN – El Salón de los Presidentes de la Casa Olímpica del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) acogió a otro de los sus “dioses del Olimpo puertorriqueño”, Jerano Alberto “Tuto” Marchand Rodríguez, para despedirlo con los altos honores olímpicos como defensor férreo de la soberanía deportiva y propulsor del deporte del baloncesto a nivel nacional e internacional.

Entre líderes deportivos, del Gobierno de Puerto Rico, la prensa deportiva y la clase artística fue recibido el cuerpo de “Tuto” Marchand en la Casa Olímpica”.

La presidenta del COPUR, Sara Rosario Vélez, hizo silencio reflexivo por los momentos de perdida que ha pasado el organismo olímpico en los pasados meses con la partida de baluartes deportivos nacionales: el periodista deportivo don Joaquín Martínez- Rousset, el expresidente del COPUR y de la Organización Centroamericana y del Caribe, Héctor Cardona, y del periodista deportivo, Elliott Castro, al momento de hablar sobre Tuto.

“Cuando llegué al mundo olímpico, se hablaba de un grupo selecto ‘los dioses del Olimpo puertorriqueño’, en ese entonces era don Germán Rickehoff el presidente del Comité Olímpico y andaba con un cerrado núcleo de gente, ejecutivos y asesores, recuerdo nombres como Efrén Bernier, Libertario Pérez, Osvaldo Gil, Héctor Cardona y Tuto Marchand, eran los ochenta y algo. Ellos habían librado varias batallas juntos, por el deporte, el deporte olímpico y la soberanía con el Gobierno en 1980, y nos dieron una solidez como institución. Más que toda una apreciada soberanía deportiva que nos toca a mucho de los que estamos aquí ahora defender”, recordaba Rosario Vélez ante los presentes.

“Excelente abogado. Una de las mentes más privilegiadas que ha tenido este país en términos deportivos. Ese era Tuto Marchand. Excelente líder deportivo, no solo del baloncesto. Sino del hipismo, del béisbol y donde quiera que lo llamaban Tuto Marchand decía presente. Nosotros hemos tenido líderes del deporte que han puesto el nombre de Puerto Rico bien en alto a nivel internacional como Don Germán y Héctor Cardona, Tuto está en esa línea con el baloncesto. En los últimos años, Tuto decía que cuando se aprobara la constitución de baloncesto él se podía morir y ese fue uno de los logros puntuales que él logró. Él nos deja muchos legados, pero uno de los más importantes es la constitución que le deja al baloncesto porque él quería que el baloncesto fuera inclusivo”, añadió la Presidenta del COPUR.

Antes de concluir su mensaje, Rosario Vélez llamó ante los presentes a Manuel “Manolito” Arroyo, persona que cuidó a Tuto Marchand los últimos 25 años de su vida. La líder olímpica le agradeció como manera de reconocimiento al instructor deportivo en hockey sobre césped y líder en la Fundación de JJ Barea por el respeto, atención y responsabilidad que presentó con el propulsor del baloncesto nacional e internacional. El público arrancó en un aplauso sonoro en acto ofertorio.

En un aparte con el COPUR, Arroyo indicó que “Tuto en la condición que él se encontraba él nunca dejó de hacer lo que había que hacer. A pesar de sus limitaciones físicas y sus problemas de salud, Tuto se levantaba todos los días con el mismo ánimo y la misma sonrisa, aun sin poder, pero no dejaba de hacer lo que había que hacer. No dejaba de ir a ver a quien tenía que ver. No dejaba de despedir a quien tenía que despedir, en un momento como el que estamos nosotros”.

“Su nombre, su legado, sus palabras, su conforte, es un mentor de muchos. Nos enseñó a nosotros a mirar para el futuro y el presente. Nos decía que lo que ya pasó, ya no se podía hacer más nada, que echáramos un pie hacia adelante… Tuto, aparte del caso sonado de Ponce que estremeció el Olimpismo puertorriqueño. Nunca claudicó en sus ideales, en lo que él creía. Siempre él se levantaba, siempre se levantó positivo, aun sintiéndose mal por dentro y el mundo se le estuviera cayendo por dentro, él no daba a conocer eso. Él tenía una habilidad para resolver problemas, que nadie podía”, añadió su hijo adoptivo por 25 años, quien recibió una beca por parte de Tuto para incursionar sus primeros pasos en el deporte.

Otras personalidades que rindieron tributo a Marchand Rodríguez: el secretario de Recreación y Deportes, Andrés Waldemar Volmar Méndez, el presidente de la Federación de Puerto Rico, Yum Ramos, los pasados presidentes del COPUR, Osvaldo Gil, David Bernier, el presidente de Fiba-Américas, Usie Richards, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, y en mensaje escrito el presidente de FIBA, Horario Muratore.