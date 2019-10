SAN JUAN – A pesar de que el traslado del teniente y piloto de FURA, José Estrada Almodóvar, a Morovis “no fue sinónimo de un castigo”, tras negarse a trasladar a la directora de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez de Vieques a la Isla Grande, y de que se dejó sin efecto dicho traslado, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) determinó asignar a Estrada a las oficinas administrativas de FURA mientras culmina la investigación.

Así lo informó el comisionado de la Policía, Henry Escalera, en una vista pública de la Comisión de Seguridad del Senado en la que se analizaron las manifestaciones de viequenses y la alegada restricción a la libertad de Pérez y varios funcionarios, la semana pasada en la Isla Nena.

Sin embargo, este último traslado no fue notificado por escrito al piloto Estrada Almodóvar quien reiteró que recibió la orden de “transportar” a Pérez desde la Isla Nena hacia Isla Grande razón por la cual se negó ya que no se pueden trasladar civiles por disposiciones legales federales.

“Me acabo de enterar aquí. No ha habido ningún tipo de notificación por escrito”, reveló el piloto a preguntas del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“El traslado jamás puede ser un castigo. Si tú tienes un cuerpo policiaco que está menguando en términos de recursos humanos y tienes un oficial de la Policía que es piloto, y aparte de que tiene el rango de teniente, tienes que tener esa persona donde mayor rendimiento pueda ofrecer. Si es piloto debe estar en área donde pueda pilotear naves”, dijo por su parte el Presidente del Senado al finalizar la vista pública.

Al día siguiente de los hechos, Estrada recibió una carta en la que se le informa de un traslado y en la que no se le notifica a qué se debe el traslado. Tres días después, recibe otra misiva sobre una “supuesta medida cautelar” y esta mañana se enteró en la vista de que tan pronto termine sus 30 días de vacaciones deberá trabajar en las oficinas administrativas de FURA.

En su ausencia solamente hay tres pilotos para manejar la única nave de FURA.

Estrada Almodovar, quien ayer acudió a una citación de la Federal Aviation Administration (FAA), había sido trasladado al distrito policiaco de Morovis, decisión que fue revocada por el secretario de Seguridad Pública, Elmer Román.

De hecho, el propio Román, indicó en la vista que no fue consultado por el comisionado de la Policía para realizar los traslados, pero modificó la orden de traslado del piloto. “Primero se debe hacer el procedimiento administrativo y después el traslado”, aseveró el funcionario.

“¿Alguien le dijo a usted esa noche que estaba desacatando alguna orden y que estaba siendo insubordinado?” preguntó Rivera Schatz a lo que Estrada respondió “no”.

Al negarse a realizar el viaje con civiles porque violaría regulaciones federales, Estrada sugirió hacer un vuelo de reconocimiento, pero justo al momento de despegue la inspectora Nilsa Bonilla ordenó cancelar el mismo. Este viaje le hubiese permitido a la Policía conocer con más detalles de si en efecto se trataba de una emergencia que ponía en peligro a alguien.

Escalera dijo que espera terminar la investigación en 45 días, pero pueden ser hasta 90 días.

Los hechos se remontan a principios de la semana pasada cuando Pérez acudió a la Isla Nena para hablar en la Legislatura Municipal sobre el traslado de un terminal. Allí estuvo acompañada por agentes de la Policía hasta la madrugada del día siguiente cuando pudieron salir, en una lancha de FURA, luego de que más de 150 manifestantes, incluyendo algunos que utilizaron kayaks, le impidieran salir. Este último hecho alegadamente fue por seis horas.

Allí una persona fue arrestada por obstrucción a la justicia y posteriormente fue liberada. Sin embargo, no se acusó a más nadie por aparente restricción a la libertad u otro tipo de delito incluyendo agresión, vandalismo porque no hubo querellas al respecto.

“Nosotros aquí respaldamos a la Policía de Puerto Rico y se merece todo nuestro apoyo, hemos legislado y procurado defenderla. No quede duda de nadie de que nuestro ánimo es que la Policía tenga todo lo que necesita para desempeñarse con el respeto y el apoyo nuestro, pero eso también requiere que dentro de la Policía se respete y se le tenga consideración al uniformado. Si no hay un querellante de restricción a la libertad? ¿Cuál era la emergencia? ¿Si no hubo nadie querellándose de restricción la libertad? por qué la Policía piensa que hubo una restricción a la libertad” argumentó el presidente del Senado.

Acto seguido, el comisionado auxiliar de operaciones de campo, coronel Luis Colón, indicó que “actuamos conforme a la situación que teníamos”.

Escalera indicó, a preguntas de Rivera Schatz, que la Policía dio la orden de que la Unidad Marítima se trasladara a Vieques al mismo tiempo que la aérea “por si había que traer o sacar a la persona (Pérez) para que abordara la lancha o el mismo helicóptero lo hiciera”.

La inspectora Bonilla, según Escalera, le informó a Estrada que tenía que viajar a Vieques porque “Mara y cinco ayudantes” no podían salir y que “de una vez trasladara a un personal de SWAT por si había que extraerla”.

Sin embargo, al ser cuestionado por Rivera Schatz sobre si alguien de SWAT le dijo al teniente Estrada que llegaron a la base de San Juan “para movernos a la Isla Municipio” Escalera respondió “de SWAT, no”.

El piloto informó que en “ningún momento” se le informó que había que trasladar a personal de la unidad de SWAT. “Nunca”, aseveró.

Esta mañana salió a relucir en los medios de comunicación que la Policía radicó dos querellas administrativas contra Estrada Almodóvar presentadas por la inspectora Bonilla por “desacatar y desobedecer órdenes administrativas legalmente comunicadas en forma verbal o escrita por cualquier superior o funcionario de la Policía”.

Según una carta difundida, se le señaló otra falta por “demostrar incapacidad manifiesta, ineptitud, parcialidad o negligencia en el desempeño de sus deberes, funciones y responsabilidad cuando dicha acción u omisión ocasionara o no evitara la violación de derechos civiles, grave daño corporal o la muerte de una persona”.

Según el piloto, cuando Bonilla y el hablaron esa noche, ella respetó su decisión y “me colgó el teléfono” porque “ella entiende que yo, como piloto en comando tenía la razón”.

No comparece Mara Pérez

A pesar de que en la vista pública se dilucidó un asunto directamente relacionado con Pérez, la funcionaria no acudió por allegadas situaciones familiares. En su representación acudió el licenciado Miguel Betancourt Burgos.

Pérez se comunicó con el Presidente del Senado para dejarle saber el por qué no asistiría por lo que el senador Neumann Zayas la citará para que acuda a la próxima audiencia pública.

En la vista también depuso el presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa, para defender las gestiones realizadas por el piloto.