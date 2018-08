“Un desbarajuste” el inicio de clases, según Aida Díaz

SAN JUAN – La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz dijo el lunes que había advertido en varias ocasiones sobre el “desbarajuste” que se daría en lo que llamó “el peor inicio de clases” y alegó que aún faltan más de 2,000 maestros sin nombrar.

“Yo se lo advertí. Hace meses que lo vengo diciendo. Ustedes (la prensa) vieron lo que ocurrió. Yo no estaba mintiendo. Yo sabía que esto iba a ocurrir. Aquí faltan sin nombrar hoy más de 2,000 maestros. ¿Cuánto hacía que esto no ocurría?”, dijo Díaz en un encuentro con la prensa.

Sin embargo la secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher dijo en una entrevista radial (WKAQ) que faltan menos de 1,000 educadores por nombrar.

“Desde hace años le vengo diciendo, denle la permanencia a los maestros y ustedes no van a tener este desbarajuste al inicio del curso escolar. Ahora le van a dar la permanencia. Se la hubiesen dado desde que la están pidiendo, tuviéramos los maestros nombrados”, agregó ante informes de que se le otorgará la permanencia a cerca de 2,000 maestros.

La líder magisterial indicó que en la Región Educativa de Humacao eran alrededor de 50 escuelas y que faltaban cerca de 50 maestros de inglés y 34 de matemáticas. Agregó que en la Región de Bayamón también faltan maestros y que en la Región de San Juan, incluso faltan más de 30 maestros de Educación Especial.

“Este semestre no estaba listo para empezar y yo tengo que decir que yo no sé si esto fue orquestado para desacreditar la escuela pública, para entonces justificar las ‘charter’ que están otorgando. O es ineptitud, o es orquestado con un propósito que es desacreditar la escuela pública”, aseguró.

Las expresiones de Díaz se dieron al visitar la escuela Ángel Ramos en San Juan, escuela receptora, desde donde denunció sus problemas de infraestructura.

“Esta escuela tiene una particularidad y yo quise estar con los maestros aquí hoy porque estos maestros han sido movidos como fichas de ajedrez. En menos de un año han tenido, tres o cuatro mudanzas. El problema es que las mudanzas las hacen ellos porque los que vienen dice: ‘no. eso yo no lo puedo cargar porque es muy pesado y se lo dejan a ellos”, dijo Díaz.

Indicó que los maestros fueron movidos a la Escuela de Berwind, luego a Berwind Superior y luego fueron movidos a la Escuela Ángel Ramos.

“Esta escuela fue cerrada porque supuestamente no servía. No la iban a usar más. Entonces la habilitan para estudiantes de escuela intermedia. Ellos han tenido que mover pupitres. Todavía hay maestros limpiando y cargando cajas y aquí hay una matrícula en línea de 400 estudiantes pero hay alrededor de 100 que están en papel. Faltan cinco maestros y en el comedor tienen que hacer tres tandas porque ahí no caben”, denunció.

A preguntas de la prensa, afirmó que en el DE “no hay ni pies ni cabeza”. “Esto es desgarrador. Un desbarajuste. Por eso digo que da la impresión que se estuviera haciendo a propósito para desacreditar la escuela pública”, agregó.

“Es el peor (inicio de clases). Es el peor. No puedo decir otra cosa. No solamente faltan maestros. A las escuelas le dieron una pinturita. Anoche había gente trabajando, brigadas… para que ustedes (la prensa) no vieran cómo estaban las escuelas. Recortando grama en la noche. Estaban extenuados ya el personal para que no se viera la realidad de las escuelas. Aquí todavía hay baños que no sirve, tubos rotos, de todo”, dijo al cuestionar también la falta de libros y materiales.