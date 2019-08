Héctor J. Álvarez Colón

hector.alvarez@presenciapr.com

RÍO GRANDE – Ahora, con la ventaja de la tecnología, los seres humanos podemos presenciar momentos alegres, tristes, románticos, terroríficos y hasta heroicos. El pasado viernes, 23 de agosto, se volvió viral un vídeo que presenta a un oficial de la Policía de Puerto Rico -de espaldas- ayudando a una persona encamada. Gracias a un teléfono celular, el país y el mundo entero (a través de las redes sociales) pudo observar cómo un Policía pasó a ser un héroe -para muchos- luego de realizar esta obra de caridad.

La noche que el agente Arnold Peter Cerón Guzmán, adscrito al distrito de Río Grande, ayudó a estas personas comenzó con una llamada telefónica al Sistema de Emergencias 911. Una pareja de ancianos de ese municipio estaba pidiendo ayuda, pero paramédicos no querían llegar al lugar, según el oficial. Este acudió al hogar de esta familia acompañado de su sargento y una compañera de turno.

“Estando allí (en la casa) la esposa del caballero a quien ayudé me indicó que ya era la segunda vez -en el día- que llamaba a las autoridades para pedir ayuda, ya que necesitaba que alguien bañara a su esposo quien está encamado, al igual que ella”, explicó el oficial. Esto le extrañó a Cerón Guzmán, ya que son querellas que no ve muy seguidas. Estando en la casa llaman nuevamente al 911 para hacer gestiones con los paramédicos, pero estos indicaron que no podían ir “porque eso no era parte de su trabajo”. “Se les indicó que eran dos personas encamadas y mayores de edad a lo que los paramédicos respondieron que si visitaban la casa solo iban a verificar que los adultos estén en óptimas condiciones de salud, pero nada más”, dijo el Policía.

Ya sin ninguna opción para ayudar a esta pareja, el oficial le comentó a su sargento que él podía encargarse de la situación. “Él (el sargento) se queda incrédulo y me dice “en serio lo vas a hacer” a lo que yo respondí que sí, que tenías unos guantes en la patrulla y que podía hacerlo”, narró Cerón Guzmán.

Estando en la patrulla y ya listo para salir a ayudar a la familia se percata que sus compañeros sacan los celulares. Este les dice que si iba a ayudar a limpiar al señor no quería que nadie le grabara y hasta dejó su propio celular en el vehículo. “Si entraban conmigo, tenían que hacerlo sin celulares”, puntualizó.

“Una vez entré pues fui el único en entrar porque ellos, por el olor, no pudieron hacerlo. Pero, como ya yo iba con mi misión, yo no sentía olor ni pudor, yo quería ayudar al caballero. Hablo con él para que cogiera confianza y hasta descubro que ambos eran pastores en su juventud en el municipio de Río Grande. También, me explicó que su familia era su esposa y una única hija que estaba en Estados Unidos”, dijo el agente.

Policía ayuda a paciente ¡HERMOSO GESTO!El agente Ardnold Cerón, adscrito al distrito policiaco de Río Grande, acudió a ayudar a un paciente encamado para cambiar su pañal desechable, dando la milla extra. Este pidió no ser grabado, pero paramédicos del lugar lo grabaron haciendo este hermoso gesto. Posted by Presencia PR on Friday, August 23, 2019

Antes de cambiar el pañal desechable del señor, Cerón Guzmán limpió el cubículo donde este orinaba, mapeó el cuarto, y limpió el baño. Luego de botar la basura y recoger la cocina acudió a la habitación del caballero para efectuar el cambio de pañal, que fue para lo que llamaron al Sistema de Emergencias. “Esa fue la razón de la llamada desde un principio, ya que ambos están encamados y tenían unos hermanos de la iglesia que iban a ayudarlos unos días, pero otros no. Llevaban días sin ir a ayudar y a limpiar”, explicó el agente.

En ese preciso momento llegan los paramédicos y comienzan a verificar las condiciones de salud de la pareja. Estando Cerón Guzmán en el acto de limpiar y cambiar el pañal es que uno de ellos saca un celular y captura el momento con su celular.

La pareja de ancianos aceptó luego una ayuda que le ofrecía su propio plan médico que consiste en moverlos a un hogar para personas con impedimentos.

Aunque muchas personas han criticado el que se haya hecho público la gesta del oficial, este indicó que lo hizo de corazón y aunque no quiso que lo grabaran, acepta con humildad todos los mensajes de agradecimiento que ha recibido.

“El Policía no está en la obligación de hacer eso, porque nosotros solamente llegamos a prestar cooperación a los paramédicos, que todavía no entiendo porque no ayudaron. Dios eso es lo que nos manda a amar al prójimo como a ti mismo. Si yo tengo una madre y un padre que están solos y yo no puedo hacer eso por una persona que no conozco, ¿quién lo hará por mis padres? Por eso es que se hace, por la obra que Dios nos dio en la Tierra que es servir a los demás y ayudar sin buscar protagonismos”, puntualizó Cerón Guzmán.