Un viaje de sabores alrededor del mundo

Uno de los mayores placeres cuando tenemos el privilegio de realizar un viaje en los distintos países del mundo es probar su gastronomía. Los sabores propician que uno se enamore del lugar al primer bocado y que no lo olvide jamás. No resulta extraño que el turismo gastronómico sea una tendencia a través del tiempo y que constantemente suman nuevos seguidores que no solo planifican sus vacaciones en lugares que ofrecen descanso y diversión, sino que prometen además ser un placer para el paladar.

India

Con más de 240 millones de habitantes, India es el segundo país más poblado del mundo. El palacio Tah Majal es su más emblemático recinto. La mayor parte de la población es vegetariana, debido a sus prácticas religiosas. Arroz, garbanzos y lentejas son fundamentales con gran cantidad de condimentos en ocasiones picantes. Si no puedes vivir sin carne, el cordero Masala y el pollo Tandoori saciaran tus antojos. Rasam es la sopa característica del sur.

Perú

Machu Pichu es considerada una de las maravillas del mundo y a Lima su capital se conoce como la Ciudad de los Reyes. Uno de sus platos más emblemáticos es el ceviche, que prepararan con fresco pescado, jugo de limón, cebollas moradas, chile, pimienta y sal a gusto. Se sirve hasta en el desayuno. El ceviche peruano es reconocido por el singular sabor que el proceso de cocción con cítricos le da al pescado. No puedes dejar de probar las papas a la Huancaina y el Tacacho con Cecina, todos ejemplos de la gran variedad de comidas y geografía. El Suspiro Limeño una crema dulce de manjar blanco; es su postre nacional.

Italia

Considerada como una de los principales destinos de Europa por la gran cantidad de historia, arte y cultura que posee. La cocina italiana está incluida dentro de la denominada gastronomía mediterránea. Se trata de una cocina con fuerte carácter tradicional, gracias a cada una de sus regiones y heredera de grandes tradiciones, que ha sabido perpetuar recetas antiguas como la pizza, plato Napolitano por excelencia, o la Polenta que se puede degustar en sus Trattorias. La cocina del norte de Italia recrea las sopas como la minestrone y platos como el rissotto entre sus salsas destacan el pesto y la boloñesa. El Tiramisu es un postre frío elaborado a base de café y licor. En Italia los quesos considerados como patrimonio nacional y su variedad es interminable.

México

La cocina mexicana fue la primera en ser considerada Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la UNESCO honrando sus más de 1,000 años de historia. Yucatán lega al acervo gastronómico su Cochinito Pibil adobado con achiote, envuelta en hoja de plátano cocido en un horno en tierra. Puebla aporta al inventario su mole poblano – una rica salsa con alto contenido de chocolate y chiles – que suele despertar el sabor de las aves y la pasión de los comensales. Siendo México el principal productor de aguacates en el mundo no es de extrañar que el guacamole sea uno de los más tradicionales de la gastronomía mexicana.