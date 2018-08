Una APP para administrar el CDT de Vieques

VIEQUES – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, llegó a un histórico acuerdo con la administración municipal de Vieques para buscar, con carácter de urgencia, una Alianza Público-Privada Municipal con el propósito de administrar el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de la llamada Isla Nena.

“No me siento nada de contento en el estado que se encuentra la facilidad del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (de Vieques). Una gran facilidad, una gran estructura que por años ha estado en abandono, incluyendo por todas las administraciones municipales desde el año 2001, tanto populares y penepés. La realidad es que el municipio no tiene los recursos necesarios, y aún más con la Junta de Supervisión Fiscal recortando fondos para los municipios cada día más. Por eso radique esta Resolución (Conjunta de la Cámara 335), buscando una reacción para poner esa facilidad en orden para los residentes y hoy logramos ese cometido”, comentó Méndez Núñez.

Las expresiones del presidente de la Cámara surgen luego de una reunión con el alcalde de Vieques, Víctor Emeric Catarineau, así como con varios de sus residentes, con el objetivo de lograr una solución para finalmente encaminar una nueva y moderna facilidad médico-hospitalaria para dicha isla municipio.

“Lo mejor que puede pasar es que se realice una Alianza Público-Privada Municipal, para que sea el municipio que haga la solicitud de un administrador privado, que haga la evaluación de las propuestas siguiendo los parámetros que tiene establecida la Ley de las APPs, para que de esa forma se tenga una total transparencia de lo que ahí se va hacer”, agregó el presidente cameral.

La propuesta fue avalada inmediatamente por Emeric Catarineau, quien agradeció al Presidente por su trabajo a favor de la salud de los viequenses.

El líder legislativo recalcó que desde el pasado año ha estado en conversaciones con el alcalde para que el municipio realice una solicitud de una APP-Participativa o Municipal, pero esto no se había podido concretar hasta el momento.

“Pasó el huracán María y no vi acción ninguna y radicamos esa resolución. Luego de dialogar con el alcalde y varios residentes de Vieques, donde me manifestaron su intención de mejorar los servicios y buscar una APP, llegamos a un acuerdo de caballeros para yo pedir la devolución de la resolución y para que el municipio pueda efectuar lo que ellos quieren hacer, colocar en condiciones óptimas en CDT de Vieques. Los viequenses se merecen unas facilidades excelentes, con servicios que no tengan nada que envidiarle a los brindados en hospitales del área metropolitana. Sé que hay compañías y personas interesadas y el municipio lo va a trabajar”, sostuvo Méndez Núñez.

Alrededor de unos 2,900 viequenses se acogen a los beneficios del plan gubernamental de cubierta médica, ‘Mi Salud’. Además, cientos de turistas, tanto de la isla grande como de Estados Unidos, visitan dicho CDT todos los años para recibir ayuda por situaciones de emergencia o condiciones imprevistas.

“Yo lo que quiero es el compromiso, como lo tengo ahora de parte del alcalde, de que va haber movimiento a mejorar la salud de los viequenses”, sentenció diciendo el presidente cameral.

Vieques tendrá Centro de Diálisis

“Yo tengo un compromiso con Vieques en que tengan su centro de diálisis. He dialogado con el Secretario de Salud para solicitarle el estatus de las unidades móviles prometidas por la compañía Fresenius. Si no hay acción, entonces que se cancele el contrato y se busque otra empresa para que brinde el servicio de diálisis en Vieques como debe ser”, dijo el líder legislativo.