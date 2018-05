Una obra improvisada que se escribe frente al público

Ante el reto de provocar emociones y reflexiones profundas en el espectador a través de la Improvisación Teatral, la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral (LIPIT) presenta “FIN”, una obra de teatro totalmente improvisada a llevarse a cabo en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré los días del 31 de mayo; 1, 2 y 3 de junio de 2018.

FIN – bajo la dirección de Alfonso Nieves-Vélez, miembro activo de LIPIT – es una obra de teatro, que usa las emociones como catalizador para el desarrollo de una historia improvisada, contada en tres espacios temporales.

El elenco está compuesto por la escritora Gladys Rivera; los improvisadores Maurim Chiclana, Eliezer Rivera, Gabriel Colón Camacho, Anamaris Santiago y la actriz Janibeth Santiago. Les acompaña Francisco Chiroque, quien tiene a su cargo la propuesta musical, también improvisada.

La pieza cuenta un instante en la vida de la prestigiosa escritora Manuela Sodot, quien luego del éxito de la publicación de su libro anterior, es presionada por la casa editorial para que termine su próximo texto Esto, mientras su vida se ve alterada ante la llegada de un inesperado conflicto personal.

Todo lo que sucederá en FIN – el nuevo libro que Sodot escribe; su conflicto personal, y el universo de las musas – se desarrolla por primera y única vez frente al público. “El libro que Manuela está escribiendo, se escribe ahí, en escena, en el momento. No hay manera en la que pueda llegar con la historia escrita. No funciona así. Realmente, descubrimos las historias en vivo; es una dinámica de mucha comunicación. Como escritora, me parece que lo más hermoso del formato es que el público puede ver cómo el libro toma vida. Además, es fantástica la idea de poder ver en las musas una representación tus pensamientos y esas voces que tanto nos hablan en el proceso creativo. Para mí, la experiencia es el sueño de todo escritor”, comentó Gladys Rivera, quien da vida al personaje central de la obra y quien trabajó por primera vez con LIPIT en el 2017, en un proyecto llamado La Impro Orquesta.

FIN es la segunda pieza que presenta LIPIT en este 2018, año en el que celebran sus 15 años de fundación.

Las funciones del 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2018 se llevarán a cabo a las 8:00 p.m. y domingo 3 de junio a las 5:00p.m. Para boletos comunicarse al 787-620-4444, 787-625-2610, 787-625-2613 o www.cba.pr.gov.