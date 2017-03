UNESCO reconoce valor cultural de fiestas loiceñas

LOÍZA – Este fin de semana se celebran las Fiestas de San Patricio en Loíza, tradición que ha sido reconocida mundialmente por el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales (CIOFF), una organización afiliada a la UNESCO, entidad cultural, educativa y científica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde 1970, CIOFF ha estado trabajando hacia la protección, promoción y difusión de las culturas tradicionales y populares, promocionando el patrimonio cultural intangible a través del baile, música, juegos, rituales, costumbres, artesanía tradicional, trajes y comida.

“Durante los pasados 37 años el pueblo loiceño he celebrado las Fiestas Religiosas y Culturales en honor a San Patricio. Las mismas comienzan mañana viernes 17 hasta el domingo 19 de marzo en la Plaza Pública Ricardo Sanjurjo de Jesús”, informó el coordinador Marcos Peñaloza Pica, quien trabaja el proyecto en conjunto con el P. Rocendo, párroco de Loíza.

“En estas fiestas celebramos la cultura y la hospitalidad del pueblo loiceño. El amor que Loíza tiene a su cultura y tradiciones ha sido reconocida por esta importante entidad mundial. A menudo pasa que no sabemos los tesoros que poseemos como pueblo, hay gente que viaja de otros países a ver cómo nosotros celebramos nuestra cultura, e irónicamente, muchos puertorriqueños no han venido a las Fiestas de Patricio en Loíza. Queremos que vengan y disfruten, no les cuesta nada y la van a pasar muy bien”, aseguró Peñaloza Pica. “Este año tendremos artistas de la talla de Majestad Negra y Plena Libre, entre otros. También habrá actividades para niños y gran variedad de kioskos con comida y refrescos de todo tipo”. Por ser una actividad de origen religioso, en la actividad no se venderán bebidas alcohólicas.

Cada año, CIOFF asegura la coordinación de cerca de 250 Festivales CIOFF en más de 50 países reuniendo a unos cincuenta mil artistas. Para algunos organizadores de Festivales, esta red de trabajo mundial representa oportunidades de contactos formales e informales para el intercambio de ideas, para el aprendizaje de las experiencias de otros festivales y para la colaboración internacional. “En Puerto Rico CIOFF está representado por la gestora cultural rincoeña Ada I. García Montes, quien además de ser la Delegada Nacional en la Isla es la Secretaria General del Sector Latinoamericano y del Caribe de la organización. Como pueblo debemos estar muy orgullosos de promocionar nuestra cultura al mundo, porque es un elemento importante en nuestra vida como pueblo y como motor de desarrollo económico, atado al turismo que visita nuestra Isla anualmente”, finalizó Peñaloza Pica.