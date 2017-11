Unidos por el pueblo: Destacados deportistas entregan suministros

CAROLINA – Demostrando que su compromiso social va de la mano con su alta calidad atlética y profesional, varios deportistas se unieron al alcalde José Carlos Aponte, para entregar suministros y llevar entusiasmo a la comunidad de Sabana Abajo, que aún sufre las graves consecuencias del paso del huracán María por la Isla.

No me podía ir fuera de Puerto Rico a entrenar, sin antes hacer algo por el país” – Jaime Espinal.

En este junte solidario, participaron los atletas: Jaime Espinal, luchador olímpico y ganador de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012; y Juan Carlos Núñez, dirigente de las Gigantes de Carolina del Voleibol Superior Femenino, para las temporadas 2003 y 2004, además de ser dirigente del Equipo de Voleibol Nacional de Puerto Rico. Dijeron presente también: Néstor Bravo y José Bonilla, destacados en la disciplina del boxeo en la Escuela de los Deportes de Carolina; Coralis Ortiz y Ryan Sánchez, de atletismo; Lenny Rivera, de voleibol playero; Arturo Martorell de la selección de Béisbol de Puerto Rico y Edgardo López de lucha olímpica.

“Nos sentimos más que honrados de poder contar con estos excelentísimos atletas durante este intenso operativo que hemos emprendido desde hace ya casi dos meses, junto a nuestro equipo de empleados municipales, donde llevamos suministros de alimentos no perecederos y cajas de agua a miles de ciudadanos a través de las diferentes comunidades del territorio municipal. La presencia de estos deportistas confirma el compromiso moral y social que tienen, no solamente con nuestro País, sino con nuestra querida Carolina”, sostuvo el alcalde.

“No me podía ir fuera de Puerto Rico a entrenar, sin antes hacer algo por el país. Quería agradecer el que Puerto Rico me haya ayudado. Así que, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de repartir suministros en varios pueblos. Me llena de mucha satisfacción el ver que la gente se pone feliz, no solo por darle los suministros, sino por brindarle un abrazo y hablar con ellos. Esas pequeñas cosas me llenan mucho más. Al final del día digo, valió la pena y soy feliz”, expresó emocionado Espinal, residente también de Carolina.

“Para mí, es una experiencia bien bonita, el dar del tiempo nuestro a la gente que más lo necesita. Y, sobre todo, en mi pueblo, que me vio nacer, y donde me crie. Yo le debo mucho a Carolina; y Carolina, siempre que necesite de mí, aquí estaré para ofrecer mi apoyo”, sostuvo convencido Juan Carlos Núñez, natural de la Tierra de Gigantes.