HUMACAO – El rector interino de la Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH), Moisés Cartagena anunció que de acuerdo al comunicado de prensa del presidente de la UPR, Jorge Haddock Acevedo, relacionado a la reanudación de operaciones en la tarde, se deja sin efecto el receso académico y administrativo en nuestro recinto.

“Reanudaremos operaciones administrativas hoy miércoles, 25 de septiembre a la 1:00 de la tarde y los trabajos académicos a partir de las 5:30 de la tarde. No obstante, el personal universitario debe tomar precauciones y evaluar si por las condiciones climatológicas no podrá asistir. Por lo anterior, le invitamos a comunicarse con su supervisor de no poder asistir”, indicó Cartagena en una comunicación escrita.

Dijo que según informó el presidente, los supervisores y facultad deben ser flexibles con los que no puedan asistir por las condiciones climatológica relacionadas con el paso de la tormenta Karen.

“Lo importante es no tomar riesgos y proteger la vida”, finalizó.

En el boletín de las 5:00 de la madrugada del miércoles, el Centro Nacional de Huracanes (CNH) descontinuó el aviso de tormenta tropical para Puerto Rico e Islas Vírgenes a pesar que advirtió seguirá lloviendo. Mientras, una vigilancia de inundaciones se mantiene vigente hasta el anochecer.