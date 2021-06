Vacunación COVID-19 directo al hogar en Trujillo Alto

(Foto/Suministrada)

TRUJILLO ALTO – Con la meta de llegar a la inmunización colectiva, el alcalde del Municipio de Trujillo Alto, José Luis Cruz, anunció que a partir de hoy lunes, 28 de junio de 2021, se comenzará el registro de personas que aún no se han vacunado en contra del Covid-19, para realizar una ruta en conjunto con la Guardia Nacional de Puerto Rico y proveerles las inmunización directo a su hogar o centro de trabajo.

“Necesitamos lograr que toda la población se vacune para poder combatir este virus. Reconocemos que hay personas que se les hace difícil llegar a un centro de vacunación, por tanto, junto a la Guardia Nacional estamos brindando este servicio al hogar o al centro de trabajo para que formen parte de la solución y podamos acabar con esta pandemia”, indicó el primer ejecutivo municipal.

Las personas que pueden participar de este servicio son personas encamadas, cuidadores, personas con impedimentos o con dificultad de transporte. También, los patronos pueden solicitar dicho servicio para los empleados interesados en vacunarse. Para registrase deben llamar al (787) 761-5050 en horario de 8:00 am a 4:00 pm, para brindar su información y coordinar la visita.

“Sabemos que hay personas que no han podido llegar a los centros de vacunación por alguna razón particular y nosotros, junto al municipio de Trujillo Alto, estamos en la disposición de llegar hasta los hogares o lugares que así lo quieran y nos lo notifiquen. La vacunación no ha concluido porque la emergencia de la Pandemia tampoco ha pasado. Aunque los números denotan una baja en hospitalizaciones y fallecimientos esto no indica que el COVID-19 ha terminado. Todos tenemos una responsabilidad en este asunto”, dijo el Ayudante General de Puerto Rico, General de División José J. Reyes.