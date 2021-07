Vacunación será obligatoria para el regreso a clases presencial

“Todavía nos encontramos en un escenario pandémico, el virus no se ha ido, no obstante, debemos priorizar la enseñanza presencial, siendo fundamental que las escuelas implementen y estratifiquen las estrategias de prevención. En ese contexto, la vacunación ha demostrado ser eficaz contra el COVID-19 logrando controlar su propagación. Por lo que, ningún estudiante a partir de los 12 años será admitido en una escuela de forma presencial, si no está debidamente inmunizado”, indicó Mellado López en conferencia de prensa.

La Orden Administrativa 2021-509, asegurando un ambiente seguro en la comunidad escolar, dispone que la vacunación será obligatoria, como requisito de admisión presencial escolar y universitaria. Como manera de excepción, solo estarán exentos de la vacuna contra el COVID-19, en los casos que aplique, los estudiantes y personal docente y no docente cuyos sistemas inmunes estén comprometidos, que son alérgicos a las vacunas, o tienen otras contradicciones médicas.