Vacunación y entrada gratis en cuatro estadios de la Doble A

(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – Los fanáticos del Béisbol Superior Doble A tendrán la oportunidad de vacunarse contra el COVID-19 y entrar gratis a los juegos de este domingo, en los estadios de Cataño, Camuy, Las Piedras y Humacao.

La iniciativa forma parte de un esfuerzo en conjunto entre la Federación de Béisbol, el Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico y los alcaldes de los respectivos municipios.

“La Federación de Béisbol, además de fomentar y desarrollar el deporte, tiene un compromiso con la comunidad y su bienestar. Por tal razón, hemos unido fuerzas para llevar la vacunación a nuestros estadios y motivar a los fanáticos a sumarse a la lucha contra el COVID-19”, destacó el presidente de la Federación, doctor José Daniel Quiles Rosas.

La vacunación comenzará una hora antes del inicio de los juegos Carolina en Cataño (10:00 am), Utuado en Camuy (11:00 am), Juncos en Las Piedras (10:00 am) y Humacao vs. Yabucoa (11:30 am).

“Si te vacunas en el estadio, entras gratis y disfrutas de nuestro béisbol. Como médico de profesión, considero importante que la ciudadanía se vacune y mantenga las medidas de precaución hasta tanto se pueda salir de esta pandemia. Agradezco al Colegio Médicos-Cirujanos y a los alcaldes de Cataño, Camuy, Las Piedras y Humacao por respaldar esta importante iniciativa”, destacó el líder federativo.