Vamos juntos a transformar a Puerto Rico

Charlie Delgado Altieri

Candidato a la gobernación Partido Popular Democrático

“No hay duda de que el país vive su peor momento de crisis social, económica, política, valorativa, de gobernanza y de credibilidad en las últimas décadas. Nuestro tejido social se ha fragmentado y nuestra gente se siente amenazada y frustrada sobre el rumbo equivocado por el cual intereses locales y fuerzas foráneas han llevado al país.

Esto me hizo repensar sobre si era justo o no quedarme al mando de la administración del municipio de Isabela. La indignación que sentía al ver como el gobierno colapsaba, ante las malas decisiones administrativas que se tomaban, por parte de líderes inexpertos, me hizo reflexionar sobre qué rol debía asumir para transformar esta indignación del pueblo en la esperanza de un mejor futuro. Consideré justo la necesidad de combatir a una Junta de Supervisión Fiscal que está yendo por encima de nuestros funcionarios electos imponiendo medidas de austeridad a costa del sufrimiento del pueblo puertorriqueño con el único propósito de que se pagara la deuda pública. Entendí que era apremiante que la Junta apoyara un nuevo modelo de desarrollo económico y facilitara una nueva estructura gubernamental descentralizada, dándole mayores recursos a los municipios.

Mi trayectoria como alcalde me ha demostrado que la burocracia gubernamental concentrada en la urbe metropolitana obstaculiza la prestación de servicios esenciales a los constituyentes. Esto lo viví en carne propia cuando en el 2001 tomé las riendas de Isabela, encontrando nuestro único centro de salud cerrado y un déficit presupuestario de $7.5 millones y $5 millones en deudas estatutarias. Con mucha sensibilidad y, sin despedir empleados públicos, Isabela hoy cuenta con un hospital municipal y un superávit de $35 millone. Los nuevos tiempos nos hacen reflexionar sobre cuáles son las mejores alternativas para atajar los retos que nos presenta el país. Pero necesitábamos construir un plan maestro que atendiera las necesidades actuales y repensara la manera de gobernar al país, actualizado a nuestros tiempos.

Por esto te hemos presentado nuestro programa de gobierno el cual denominamos “Proyecto de País para la Segunda Transformación de Puerto Rico”. Este proyecto es un punto de partida donde están plasmadas las preocupaciones e inquietudes de cada uno de ustedes; y a su vez se reflejan tus aspiraciones.

Esta innovadora plataforma, parte a su vez de un estudio y de un análisis empírico, serio y riguroso en relación con las mejores prácticas de gobernanza democrática, gerencia pública, recursos humanos, política fiscal, administración y evaluación de programas; utilizadas en los gobiernos locales, estatales y centrales de otras jurisdicciones, a través del mundo. Parte también de una experiencia y de una reflexión más amplia y globalizada, fundamentada en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que forma parte de lo que se conoce como la “Agenda 2030”, y que establece distintas medidas encaminadas a que los habitantes de todas las jurisdicciones del mundo alcancen, mediante sus políticas públicas, una vida plena, buena y de calidad. En resumen, te propongo lo que serán los 4 ejes de nuestra gestión, a lo que hemos denominado “Un Gobierno, una Solución”. Esos 4 ejes son: Gobierno Facilitador, Participativo y Transparente; Descentralización y Municipalización de Servicios; Tecnología al Servicios de Todos; y la Prevención y Detección de la Corrupción.

Ha llegado el momento de habilitar y liderar un gobierno emprendedor, ágil, funcional, sencillo, descentralizado y facilitador; orientado a resolver problemas, a producir resultados; que reduzca el gasto público, que evite la duplicidad y que esté enfocado en la promoción del desarrollo económico y en la creación de empleos.

La transformación del país no puede estar en manos de cualquier figura política. De esas figuras que, cuando alcanzan el poder, solo piensan en su beneficio y el de su grupo más cercano. El país está harto de esos viejos estilos y de los políticos de turno. También están hartos del político que te habla bonito, pero su inexperiencia te habla por sí sola. La transformación de Puerto Rico tiene que venir solamente desde tus aspiraciones. Tenemos que reiterarle al país, sin excusas, que somos el instrumento de cambio para una nueva gesta transformadora, tal y como lo hizo nuestro fundador Don Luis Muñoz Marín. Necesitamos devolverle a nuestra gente una nueva forma de gobernar, una sana administración pública, la transparencia en la gestión gubernamental, el respeto por nuestras instituciones gubernamentales y la participación ciudadana en la gestión pública, todo centrado en las necesidades del pueblo puertorriqueño y no en los intereses encontrados de bonistas e inversionistas políticos que solo buscan acceso al poder para su enriquecimiento desmedido. Esta necesidad de cambio tiene que verse reflejada en las urnas el próximo mes de noviembre. Nuestro pueblo tiene la obligación de ser la voz del Puerto Rico que todos queremos y la responsabilidad de escoger el mejor candidato que lidere esta nueva transformación.

Yo quiero y estoy dispuesto a hacer por Puerto Rico lo que una vez hice por mi pueblo de Isabela. Al igual que tú, quiero un nuevo amanecer para mi tierra. Es hora de que la agenda de gobernanza esté centrada en ti. Puerto Rico necesita estar en manos de un buen administrador que pueda ejecutar una política pública balanceada con resultados medibles. Te pido que mañana seas instrumento para iniciar ese nuevo amanecer, dame tu voto y acompáñame para juntos transformar a Puerto Rico.”