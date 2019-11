SAN JUAN – La portavoz de la organización Vapeadores Aliados por Puerto Rico (VAPR), Elizabeth Sánchez reaccionó el viernes al primer caso sospechoso de una joven de 19 años con daño pulmonar asociado con el uso de cigarrillo electrónico, reportado por el Departamento de Salud (DS).

“Nos preocupa la utilización de los términos ‘vape’ y ‘cigarrillos electrónicos’ para correlacionarlos a condiciones pulmonares que han surgido en los últimos meses. De este modo, se siguen ignorando los múltiples estudios e investigaciones realizados por agencias gubernamentales como los CDC y la FDA, que han encontrado una relación directa entre estas enfermedades y el uso de drogas ilegales que se consumen vaporizando”, dijo Sánchez en declaraciones escritas.

“En síntesis, nos preocupa que se continúe señalando al medio, en vez de a la sustancia. Es decir, no es lo mismo culpar a la acción de tomar que culpar al alcohol cuando hablamos de enfermedades en el hígado”, agregó.

Dijo que este uso inapropiado no tan sólo desinforma a la ciudadanía, sino que también repercute en la salud pública. Alegó además, que en Puerto Rico, miles de personas han cambiado el cigarrillo tradicional por el electrónico, habiéndose ya probado que este último es 95 por ciento menos dañino.

Sobre el caso de la joven de 19 años, Sánchez dijo que se demuestra su argumento de que las muertes y condiciones respiratorias graves asociadas al uso del cigarrillo electrónico, tienen que ver con la sustancia, “en este caso, cartuchos ilegales de THC”. Los cartuchos ilegales de THC son vendidos en la calle, y se manufacturan mediante procesos dudosos y no regulados. Esto incluye el uso de sustancias tóxicas que resultan perjudiciales a la salud.

“Queremos aclarar, no obstante, que la VAPR no promueve el uso de cigarrillos electrónicos entre los menores de edad. Incluso, estamos trabajando arduamente para emitir propuestas al gobierno que fortalezcan la política pública de no vender tabaco a menores de edad”, expresó Sánchez.

