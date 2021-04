Varados en Vieques porque cerraron dos cabinas de Cayo Blanco

(Foto/Suministrada)

VIEQUES – Esta mañana en el terminal de Vieques dejaron docenas de personas que querían salir en el primer viaje de Cayo Blanco.

Ricardo Jordan, residente de Vieques escribió esto en su página de Facebook: “Cerraron la parte de atrás de la lancha Cayo Blanco hoy martes. Decían que se llenó con 180 pasajeros. Dejando envejecientes, embarazadas con cita médica, trabajadores de gobierno y estudiantes.”

“Llegué al muelle a las 5:30 con la ventanilla abierta pero no estaban vendiendo boletos. La primera en fila era una mujer embarazada la cual trató que la dejaran pasar porque tenía cita y le dijeron que no. Se quedaron envejecientes, estudiantes, trabajadores etc. la cabina de arriba y la de atrás abajo cerradas por “deficiencias” de la embarcación.

Los pasajeros que dejaron tuvieron que esperar hasta la 9am, muchos de ellos perdiendo sus citas, para salir en la próxima lancha pautada.

Kathy Gannett, residente de Vieques, exclamó, “Con el uso de una sola cabina, es imposible mantener el protocolo de distanciamiento social de COVID-19, que tan poco usaron en la Semana Santa. Continúan poniendo nuestras vidas en riesgo. Nos están matando”.