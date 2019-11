SAN JUAN – El senador independiente José A. “Chaco” Vargas Vidot anunció hoy martes sus intenciones de volver a aspirar al Senado de Puerto Rico por un puesto por acumulación. Según expresó el Senador independiente, aún le quedan asuntos pendientes por trabajar desde la legislatura.

“Me reafirmo, desde mi independencia de criterio, que el Capitolio necesita hombres y mujeres valientes que aspiren a romper paradigmas, crear puentes de coincidencia y trabajar en los asuntos cotidianos que nos afectan. Me hago disponible nuevamente para aspirar al Senado en el 2020, no por protagonismos baratos, sino porque aún nos quedan luchas importantes que dar a favor de la gente; de todos aquellos que sienten que el gobierno se olvidó de ellos. Son muchos los asuntos que merecen ser atendidos sin ataduras ideológicas. El dolor cotidiano de cada día es permanentemente olvidado en la visión tradicional de una legislatura que sufre el amarre de sus conciencias y que es intensamente reactiva, pero poco reflexiva. La agenda urgente del país esta rezagada y, básicamente, condenada a no ser escuchada.”, indicó el Senador Independiente.

El Senador expuso que durante sus tres (3) años en la legislatura ha radicado 70 medidas como autor, 17 de ellas representando medidas de la comunidad (por petición). De estas medidas 3 son Ley. En el área de investigación y fiscalización, el Senador ha radicado 38 resoluciones de investigación y 83 peticiones o requerimientos de información a las agencias de gobierno. En el área de comunidad, el Senador menciona que su oficina ha impactado a distintas comunidades recogiendo lo que se ha transformado en su agenda legislativa. Asimismo, mencionó que han atendido sobre 1,000 casos de constituyentes en lo que va de cuatrienio y su Comisión Legislativa ha radicado 19 medidas y 14 informes.

“Estoy muy contento y orgulloso por lo que hemos logrado en este tiempo. Sin embargo, reconozco que queda mucho por hacer y muchas batallas por dar en un ambiente que se ha acostumbrado al inmovilismo. Tengo la fuerza, el ánimo, la intensidad y la pasión para lograr que Puerto Rico revolucione su forma de legislar y podamos abrir la puerta para que, muy pronto, podamos decir con orgullo que tenemos un Senado saludable, capaz de elevar su discurso, sin perder la capacidad de escuchar hasta el más pequeño susurro de un ciudadano o ciudadana. Exhorto a la ciudadanía a que en rebeldía inteligente comience a reunir familias en núcleos de apoyo, en cada comunidad, barrio, municipio en los cuatro puntos cardinales y en la montaña y en una alianza de amor solidario trabajemos con humildad, pero con pasión, una transformación sin odios que nos lleve a rescatar el país olvidado”. sentenció el Senador Independiente.