“Váyanse tranquilos a sus hogares y regresen después” es el mensaje de Pierluisi ante revolú de la CEE en primarias

SAN JUAN – El aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi dijo el domingo que no le preocupa los problemas que ha confrontado la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) con las primarias.

“Hay un dicho que dice que lo que es igual no es ventaja. Les aplican a todos los candidatos. Lo importante es que los votantes insistan en su derecho. A mí eso no me preocupa. Siempre y cuando haya ocho horas para la votación. Lo único que ha sucedido aquí es que los resultados no vamos a conocerlos hasta después de las 7 de la noche”, dijo Pierluisi a preguntas de la prensa.

“Si van a una escuela y se dan cuenta que está cerrada, porque no están las papeletas, váyanse tranquilos a sus hogares y regresen después de las once de la mañana”, añadió.

Sus expresiones se dieron al llegar a la escuela Rafael Labra para votar.