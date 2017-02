Veteranos del Proyecto Guerrero Herido se conectan durante recorrido en bicicleta

BARCELONETA – El Proyecto Guerrero Herido, WWP (Wounded Warrior Project®) que ha celebrado eventos en otros países, propició, recientemente, un recorrido para el disfrute del paisaje y la buena compañía en Puerto Rico, durante un evento de ciclismo para veteranos lesionados.

“Desde mi primer evento del Proyecto Guerrero Herido –un Soldier Ride (Paseo del Soldado) en Pittsburgh– he disfrutado el ciclismo como una manera de mejorar física y emocionalmente”, dijo. “Lo que más me gusta es montar bicicleta con mis compañeros de armas, que me alientan a dar lo mejor de mí”, expresó en declaraciones escritas Germán Rivera Caballero, un veterano de la Guardia Nacional quien se inscribió enseguida en el evento de conexión, ya que el ciclismo se ha convertido en una de sus pasiones. Sostuvo que programas como ese destacan la importancia de manejar la salud mental a través de la actividad física.

En el recorrió por la costa norte de la Isla participaron ciclistas de todos los niveles de habilidad, usando equipos estándar y adaptables para explorar la campiña y beneficiarse de unas horas de actividad física, se indicó.

Estas actividades de conexión apoyan las necesidades de recuperación de los guerreros al reducir el potencial de aislamiento y recrear los vínculos que experimentaron durante el servicio militar. En una encuesta de WWP sobre los guerreros lesionados a los que atiende, más de la mitad de los encuestados (51.7 por ciento) hablaron con compañeros veteranos sobre sus problemas de salud mental, y el 29.6 por ciento expresó que la actividad física ayuda, se indicó a través de uncomunicado de prensa del organismo.

“En todos los eventos del Proyecto Guerrero Herido en que he estado, encuentro una cosa que los veteranos dejamos atrás en nuestro servicio: la hermandad. Nos entendemos mutuamente, y podemos hablar de cualquier cosa. Nos preocupamos por la seguridad y el bienestar de cada uno. Eso nos hace ser mejores y nos permite superar la adversidad”, agregó Rivera Caballero .

Durante la reunión de ciclistas, el personal del WWP interactuó con los participantes, y les orientó sobre la disponibilidad de servicios adicionales para ayudarlos en su recuperación.

Los eventos del programa del WWP se ajustan a las lesiones físicas y a las ansiedades sociales, ofreciendo oportunidades a los guerreros de establecer vínculos. Los programas ayudan a los veteranos lesionados con salud mental, bienestar y salud física, asesoramiento profesional y sobre beneficios, y en conectarse con otros guerreros y sus comunidades. Donantes generosos hacen posible que los guerreros heridos se beneficien de los recursos del programa, sin costo alguno para ellos, se mencionó.