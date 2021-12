Victoria para Puerto Rico con Tamborero en el Clásico Del Caribe

(Foto/Suministrada)

CANÓVANAS – El tresañero Tamborero se benefició de un fuerte paso en la primeros metros de la carrera para rematar con fuerza en la última curva y dominar la Edición #53 del Clásico Internacional del Caribe, celebrado este domingo en el hipódromo Camarero con premio de $400,000.

Tamborero consiguió su séptimo triunfo en ocho oportunidades superando a sus rivales con 3 cuerpos y 3/4 de ventaja y tiempo de 1:53.70 para la distancia de 1 – ⅛ milla.

Puerto Rico alivió una sequía de 14 años sin ganar el clásico caribeño, conseguido por última vez en 2007 por Soy Conquistador.

Tamborero es un hijo de Console en Classic Heroine criado en el Potrero Los Llanos. El caballo fue entrenado por Ramón Morales y conducido por Juan Carlos Díaz para el establo Sonata. El establo propiedad de Marc Tacher obtuvo los tres triunfos de Puerto Rico en la SHC 2021 con Temporera en la Copa Dama del Caribe, Walkoff en el Invitacional de Importados y Tamborero en el Caribe.

Un total de 11 participantes de los países de Ecuador, México, Venezuela, República Dominicana, Panamá y Puerto Rico tomaron la pista para el evento que sirvió de cierre para la Serie Hípica del Caribe.

Tras la partida, Sandovalera comandó al grupo hasta la recta lejana con parciales de :24.27 y :48.19. La yegua conducida por Emisael Jaramillo cedió la delantera un poco más adelante frente al representante de República Dominicana, Ing. Collado y Tamborero, que avanzaban desde mitad de lote una vez llegaron a los 600 metros finales.

Tamborero logró deshacerse de Ing. Collado durante la curva de los 400 metros y entró en la recta final con un paso sólido que nadie pudo superar.

El dominicano conducido por Inoel Beato se sostuvo en la segunda posición mientras el también representante de Puerto Rico, El Gran Mickey, atropelló con fuerza y arribó tercero en una participación mejorada. El resto de la delegación puertorriqueña, los ejemplares Imparable y Pushi Puente, finalizaron cuarto y quinto respectivamente.

“Yo siempre confié en el caballo”, dijo el entrenador Morales luego de la victoria de Tamborero. “Yo no creía en los tiempos porque el caballo no dio el máximo en ninguna de las carreras. Tuvo inconvenientes en la última carrera porque tuvo que ir hacia afuera y no pudo hacer el esfuerzo como Juan Carlos Díaz quería. Siempre tuve fe en él y yo esperaba que iba a estar entre los primeros cuatro”.

El preparador Ramón Morales cerró con broche de oro una jornada de ensueño logrando 2 triunfos en la tarde del domingo. Morales ya había conseguido victoria el sábado con la potranca Temporera en la Copa Dama del Caribe.

Juan Carlos Díaz consiguió su primer Derby Caribeño y su segundo triunfo de la SHC 2021 luego de la victoria de Temporera el sábado.

Tamborero cerró de segundo candidato en las apuestas a razón de 3/1 y devolvió $8.00 en primera y $4.20 en segunda.

El resto de los fraccionales fueron 1:13.66 para los 1,200 metros y 1:39.20 para la milla.

El ejemplar de Venezuela Persecuted sufrió un percance en el trayecto desde su cuadra hacia la pista y fue retirado previo al evento. Por Panamá, Duggan, sufrió una lastimadura luego del desfile y fue igualmente retirado por el veterinario oficial detrás del partidor.