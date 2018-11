Victoria Sanabria lista para la Navidad (AUDIO)

Victoria Sanabria. (Foto/Suministrada)

Vicente Toledo Rohena

Durante 35 años, la voz imponente de la trovadora Victoria Sanabria se escucha por todos los rincones de su patria. Es una cantante con talento de improvisar, que marca el paso de las trovadoras de nuestro país. Humilde, sencilla y con un don especial, Victoria es parte de nuestro folklor y cultura.

“Durante la temporada navideña, mi música gira en torno al significado de lo que es ésta época… pero también la hago el resto del año, porque representa lo que somos. La trova se canta todo el año, porque es la música nuestra y lleva lo que es la tradición de Puerto Rico”, dijo Sanabria, quien comentó que cada vez que canta lo hace de corazón para alegrar la gente en especial durante la Navidad.

Actualmente, colaboró en un proyecto del salsero-urbano Omar Lugo, en el que canta un tema escrito por Sanabria titulado ‘El Rabito’, aludiendo al rabo del lechón. En este tema se enlaza la salsa, con lo típico y lo urbano. La idea de que Victoria trabajara en el proyecto de Omar se dio de un acercamiento de Jey Lugo –hermano de Omar- que toca el trombón en el grupo de Victoria.

Omar Lugo feat. Victoria Sanabria – El Rabito

“Omar es un muchacho que canta salsa-urbana y el hermano de él -Jey Lugo, arreglista de mucho temas urbanos- me hace acercamiento y rápido digo que sí, porque hay que aportar y ayudar al talento nuevo. Igual que a mí me muchas personas me dieron la mano, es una forma de reciprocar. Fue bastante la gente que me ayudó a seguir adelante y se abrieron puertas. Entiendo que hay que hacerlo con las nuevas generaciones… me dio mucho orgullo colaborar con Omar en este tema que está buenísimo”.

Su música contagió a su niño de 10 año, Esteban Alberto que le encanta estar en tarima.

“Le fascina la música. A los dos años cantaba canciones como ‘el caballo pelotero’ que en la actualidad la canta conmigo y muchas otras. Desde de los cuatro años se sube a la tarima conmigo; y desde los siete, participa conmigo en las presentaciones. Ya está tocando cuatro, piano e improvisa en casa. Yo, feliz y agradecida de Papa Dios”, comentó emotiva Victoria.

Sobre la idea de muchas personas de encajonar la música campesina y de trova, solo para la Navidad, Victoria señaló que “A tomado tiempo que la gente deje de pensar que nuestra música es solo de Navidad. Ya la gente sabe y se la disfruta todo el año. El mejor ejemplo es que tengo trabajo en todo momento –gracias a Dios- tanto en festivales y actividades locales. Este fin de semana estaré en San Antonio, Texas; y cuando regrese tengo en mi isla, me espera una agenda cargada”, terminó diciendo.

