Vida y retiro

Por: Edgardo Rodríguez

En una planificación financiera responsable siempre debe estar incluido un seguro de vida para proteger a sus seres queridos en caso de que uno muera, y un plan de retiro.

En los últimos años ha ocurrido un auge por las pólizas de vida “indexadas”, de hecho, es la cubierta en Estados Unidos que más las personas están adquiriendo.

Este tipo de cubierta reúne unas cualidades muy particulares, combina protección con retiro. Primero se determina la cantidad de cubierta necesaria para que su familia mantenga un nivel de vida aceptable en caso de uno fallecer, luego cuánto puede aportar mensual o anualmente, está aportación es flexible, el cliente puede aumentar o disminuir según su capacidad financiera. Los fondos para retiro van a ganar intereses basado en el comportamiento del Standard & Poor 500, que son las 500 compañías más grandes en Estados Unidos. En los últimos 20 años el rendimiento ha sido 6.18%.

La ventaja de esta póliza es que usted siempre va a participar de las ganancias y no de las pérdidas, usted puede diversificar sus aportaciones en cuatro cuentas y determinar el por ciento. En este producto, si hubo un año que no ocurrieron ganancias usted no participa de esas pérdidas, cuando hay ganancias es que la compañía le va a acreditar los intereses. En Puerto Rico, debido a la situación económica, muchas personas lo que desean es proteger su capital y no estar especulando con su dinero. En cuanto a la parte de seguro de vida, si uno tiene una enfermedad o accidente catastrófico, la compañía le adelanta dinero para que usted mantenga una calidad de vida digna.

Llámanos al (787) 717-4499 o al (787) 940-2161 y con mucho gusto le orientaremos.

