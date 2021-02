Viento en popa el Disc Golf Park en Fajardo

(Fotos/Suministradas)

Héctor J. Álvarez Colón

FAJARDO – Es uno de los deportes de más rápido crecimiento en el mundo ofreciendo una experiencia atlética y divertida para personas de todas las edades. Se trata del disc golf donde se utiliza un disco volador que los jugadores lanzan a un objetivo y se practica usando reglas similares al golf.

En Puerto Rico ya existe este deporte capitaneado por el fajardeño Alexis Muñiz. Este es el único boricua que ha representado la isla en torneos internacionales por la PDGA (Professional Disc Golf Association). Para Muñiz es importante que el disc golf se convierta en uno de los deportes destacados en el país, por lo que le presentó una propuesta al alcalde de Fajardo, José Aníbal “Joey” Meléndez, para la creación de lo que se conocerá como el Disc Golf Park. El proyecto fue avalado por el ejecutivo municipal y ya está en etapa de evaluación de propuestas en el Departamento de Finanzas del municipio. Ya se identificó un espacio para habilitar este parque en Fajardo y contará con todos los elementos necesarios para practicar el deporte del disc golf, así como con un amplio estacionamiento y baños.

“Desde hace cinco años he tratado de traer este deporte tan entretenido, económico y con tantos beneficios para Puerto Rico no solamente para la salud, sino para la habilidad física y mental”, destacó Muñiz, quien agregó que el disc golf no es un deporte de contacto por lo que se minimiza el contagio de COVID-19, ya que es un deporte individual como el golf.

El deporte es prácticamente como jugar el golf…la mayoría de los campos tienen 18 hoyos. Los jugadores completan un hoyo lanzando un disco desde un área de salida hacia un objetivo, lanzando nuevamente desde la posición de aterrizaje del disco hasta que se alcanza el objetivo.

“La diferencia es que en vez de una bola es un disco y se lanza como si fuese un frisbee, pero con un movimiento más fuerte. El objetivo es una canasta con cadenas. El disco debe caer en el interior de la canasta, si cae en la cadenas o en el suelo no cuenta y tienes que volverlo a intentar”, explicó Muñiz, quien también ofrece talleres y actividades de disc golf a empresas privadas, municipios, escuelas y familias.

El Disc Golf Park tendrá canastas de captura, áreas de señalamiento y un sistema de rótulos para guiar al jugador en la partida. La creación de este parque pudiera completarse en meses y el costo de inversión que conlleva sería menor comparado con otras instalaciones deportivas. Con la creación de este parque en Fajardo, Muñiz sostuvo que se estarían estableciendo ligas por categorías y edades.

