Viequenses protestarán en San Juan este lunes para defender su hospital

ISABEL SEGUNDA, VIEQUES – jueves, 15 de agosto de 2018) Ante la propuesta del presidente de la Cámara de Representantes de despojar el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) al Municipio, para entregárselo al Departamento de Salud, un grupo de viequenses viajará a San Juan este próximo lunes, 19 de agosto para protestar frente al Capitolio luego de las 10:00 de la mañana. Luego llegarán a La Fortaleza con su reclamo.

El motivo de la manifestación es la Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes #335, el cual tiene como propósito entregar el CDT por $1 (un dólar) al Departamento de Salud. “Vamos a contar con la presencia de nuestro alcalde Víctor Emeric, que defiende la permanencia del CDT. Vamos a salir en el viaje de las 6:00 de la mañana en la lancha hacia Fajardo”, expresó María Báez, una de las ciudadanas en defensa del CDT.

La presentación de la medida en el pasado mes de mayo por parte del presidente cameral Carlos Méndez se hizo sin consulta alguna a la ciudadanía y a las autoridades municipales. De hecho, el alcalde Víctor Emeric Catarineau declaró: “yo me enteré por prensa de la radicación. Sepa el público que quien administra los servicios de salud en Viequeses el Departamento de Salud. O sea, que los servicios malos o buenos han estado en manos de esa dependencia del gobierno estatal”, aseguró Emeric. “Es por esta razón que no se entiende el propósito del traspaso de la estructura, pues no redundará entonces en un mejor servicio”.