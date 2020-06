Viequenses rechazan el servicio de lanchas para los turistas

VIEQUES – Algunos residentes de la isla municipio de Vieques denunciaron el anuncio de la directora ejecutiva de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez, que el servicio de lanchas para visitantes a Vieques y Culebra estará disponible a partir del 19 de junio en viajes específicos para los turistas.

La líder viequense, Carmen Valencia, cuestionó “¿Cómo es que aparecen dos lanchas adicionales ahora para los turistas y no para lograr el distanciamiento que se está necesitando desde que comenzó la pandemia?¡Estamos cansadas de perder nuestras citas médicas y gestiones en la Isla Grande!”

“La ATM es responsable del deterioro de la salud de los que vivimos en Vieques haciendo que perdamos citas médicas; de que se afecte la salud mental de muchos por no poder entrar y salir libremente de nuestra isla; de que las mercancías y servicios no nos lleguen en el tiempo y cantidad necesarios; de que nuestras organizaciones sin fines de lucro no puedan desarrollar sus proyectos por falta de suministros y servicios que solo se consiguen en la Isla Grande. ATM atenta contra nuestra supervivencia”, sentenció Lirio Márquez D’Acunti, directora ejecutiva del Fideicomiso de Conservación e Historia de Vieques.

“Ayer espere desde las 5 AM al terminal de Vieques para salir en el viaje de las 5:45 am. Hice fila para comprar boleto mientras dos naves salieron hacia Ceiba. Finalmente nos explicaron a las 8 AM vendrían el Isleño y vendieron los boletos. Perdí mi transportación terrestre hacia San Juan y tuve que fletar carro público pero saliendo a las 2 PM. No obstante, lo más que me molestó fue la desinformación en que mantienen al usuario y ver como personas enfermas, mayores y con impedimentos tuvieron que esperar de pie todo ese tiempo”, relató la psicóloga Sylvia Rivera.

“Como propietaria de una casa de huéspedes, NO VOY A ABRIR mi negocio para recibir turistas hasta que la ATM brinde un servicio adecuado para todos los residentes que necesiten llegar a la Isla Grande. Es es un crimen y una atrocidad que este gobierno colonial prefiera transportar a los turistas y dejar a nuestros humildes residentes esperando durante horas haciendo fila para tomar un ferry que sale de Vieques o regresar a casa desde Ceiba”, lamentó Kathy Gannett, dueña de Casa de Kathy.