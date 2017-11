Viernes Negro: Consejos para hacer las compras

Para algunos, el Viernes Negro es un placer; para otros, un suplicio. Con el Día de Acción de Gracias que se aproxima rápidamente, muchos ya están pensando en el pavo y en compartir con sus familias. Pero otros, están contemplando madrugar para las compras del Viernes Negro (Black Friday).

Sin importar cuándo comiencen tus compras del Viernes Negro, el plan del juego es obtener las mejores ofertas que puedas en artículos que realmente quieras. A menudo, aunque no siempre, los artículos electrónicos están a los precios más bajos del año durante el Viernes Negro y es fácil caer en la locura de las compras y gastar más de lo que realmente quieres. Así que aquí hay una lista de consejos para las compras del Viernes Negro para asegurarte de que no solo consigas las mejores ofertas sino que tengas tranquilidad mental cuando llegues con tus artículos a casa.

Haz una lista de las ofertas que quieres aprovechar. Revisa las ofertas de ‘Black Friday’ y anota las que en realidad quieres. Si vas a comprar en varias sucursales, como el mall y en los outlets, prepara la ruta que manejarás de tienda en tienda para no perder tiempo, ese día es uno de los más ocupados del año en las vías cercanas a los comercios y habrá tráfico.

Usa las redes sociales. Antes de decidir comprar, visita las páginas de Facebook y Twitter de tus tiendas favoritas para ver y comparar los ‘shoppers’.

Crea un presupuesto y síguelo. A veces, por saber que vinimos dispuestos a comprar algo, gastamos más de lo que planeábamos o compramos cosas que en realidad no habíamos presupuestado. Ten mucho cuidado y control ese día ya que muchas ofertas se ven buenísimas por la forma en que están presentadas.

Ten un plan del recorrido que harás. Averigua las horas en que abren las tiendas y traza tu mapa. Recuerda que ese día hay mucho tráfico y personas en las tiendas así que no planees ir a más de una tienda cada una o dos hora.

Compra en línea. ¿Por qué abandonar a la familia y tu cómodo sillón si no tienes que hacerlo realmente? Antes de enfrentarte a las multitudes en las tiendas, revisa para averiguar si la tienda está ofreciendo las mismas, o mejores, ofertas en su sitio web. En años anteriores, algunas de las tiendas más grandes han ofrecido ventas en línea durante la semana del Viernes Negro que han incluido muchos de los mismos artículos ofrecidos como parte de su inventario en tiendas del Viernes Negro y a menudo se combinan con ofertas de envío a bajo costo o gratuito. Incluso, algunas tiendas ofrecen ofertas exclusivas en línea que no podrías obtener aunque entraras a una de sus tiendas.

Toma medidas de seguridad. Si ves mucha gente reunida esperando que abra una tienda, ten mucho cuidado ya que algunos se podrían tornar violentos o la multitud podría aplastarte. Recuerda que estar a salvo es mejor que cualquier oferta o regalo. Además, evita llevar muchas tarjetas o dinero en efectivo.

Usa zapatos cómodos. Recuerda que vas a tener que caminar mucho o estar parado mientras esperas para entrar a la tienda o pagar. ¡Así que usa tus zapatos o tenis más cómodos ese día!

Verifica que artículos estarán en oferta antes de las 7:00 a.m. Muchas tiendas abren sus puertas en la medianoche del jueves. Lo más importante es estar informado sobre dónde estarán la mejores ofertas para los artículos deseados y saber a qué hora es conveniente llegar.

Algunas tiendas tendrán productos en oferta que puedes conseguir durante el fin de semana. No tengas prisa de ir comprar todo en un solo día ya que muchas de las tiendas continúan sus ventas especiales por varios días después del Viernes Negro, así que si no es algo que se va a acabar no hay por qué madrugar tanto.

Revisa la garantía. Si eres leal a una marca en particular, podrías sentir que conoces bien su garantía estándar de productos. Pero hasta las marcas más importantes ofrecen modelos “derivativos” especiales durante los periodos de promoción como el Viernes Negro y podrían alterar los periodos de las garantías estándares para estas promociones.

Lleva algo de comer. El tiempo vuela y cuando menos lo imagines estarás ansiando comer algo. Para que no tengas que interrumpir las compras, lleva un sándwich, fruta o barra de granola para calmar el hambre.