Vigilantes a los tinglares en Isla Verde pese al toque de queda

CAROLINA – En medio del toque de queda, los grupos voluntarios como Arrecife Pro-Ciudad Inc. continúan su labor de patrullaje mañanero con un permiso especial otorgado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, (DRNA) para rastrear la presencia de nidos de tinglares en las costas de la isla.

Según el líder comunitario, Paco López Mujica, la semana pasada se registró el primer anidaje de tinglares en el balneario de Carolina, específicamente en el área denominada bandera azul. Ese avistamiento fue avisado por un agente de la unidad marítima, quien llamó a López Mujica para avisarle de la presencia del tinglar.

Se espera que la eclosión del nido sea aproximadamente el 6 de junio, dependiendo de las condiciones climatológicas. La eclosión surge dentro de un periodo de 60 días, el mismo va a depender directamente de factores climatológicos, por ejemplo, si el clima está bastante soleado puede que los tinglares salgan días antes y si llueve mucho puede ser que salgan después de los 60 días.

Asimismo, “el sexo de las tortugas está relacionado al clima, mientras más calor más tortugas serán hembras, mientras que en climas de mayor frío más tortugas saldrán varones”, aclaró el experto en tinglares.

La época pico de anidación de tinglares- comienza en el mes de mayo, pero ya se han estado viendo nidos en Dorado y Maunabo que son dos zonas donde comúnmente anidan los tinglares.

López mencionó que todavía no le han llegado los datos sobre la temporada de anidación por lo que no nos pudo asegurar si esta temporada es alta, baja o normal, aunque explicó que esto no es determinado por ningún factor externo, sino que es parte del ciclo normal de los tinglares.