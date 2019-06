VIH/SIDA: Importancia de hacerte la prueba

Se estima que, en los Estados Unidos, entre 850,000 y 950,000 personas viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), que es el virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). Cada año, en los Estados Unidos se producen aproximadamente 40,000 casos nuevos de infección por VIH. Un cuarto de las personas que viven con VIH no sabe que tienen el virus. La transmisión del VIH no se puede detener si las personas no saben cuál es su situación respecto del VIH (es decir, si son VIH positivos o VIH negativos). Realizar una prueba de VIH es la única manera de determinar si una persona vive con el virus. Una vez que la persona sabe que vive con VIH, puede adoptar conductas más seguras para reducir o eliminar las posibilidades de transmitirlo.

¿Qué es el VIH/SIDA?

El VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) es un virus que causa la enfermedad llamada SIDA.

Este virus infecta y destruye un tipo de células del sistema inmunológico (linfocitos CD4), lo que a la larga lleva al deterioro del sistema Inmune y a la etapa SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), donde aparecen signos y síntomas de enfermedades que pueden llevar a la muerte.

¿Cómo se transmite el VIH?

Se transmite principalmente vía sexual, por medio de relaciones penetrativas.

Se puede transmitir por compartir agujas o jeringas durante el consumo de drogas intravenosas y a través de transfusiones sanguíneas con sangre contaminada.

Desde una embaraza que vive con VIH a su hijo/a durante la gestación, parto o lactancia.

¿Cómo se diagnostica el VIH/SIDA?

Se realiza a través de un test que busca anticuerpos o partículas virales en la sangre de las personas. El periodo de tiempo que transcurre desde que una persona se contagia por el virus hasta que el sistema inmune produce anticuerpos o hay presencia detectable del virus en la circulación se llama periodo de ventana, con la tecnología actual el periodo de ventana se ha reducido a menos de 20 días.

Los resultados reactivos deben ser confirmados por el ISP (Instituto de Salud Pública) por técnicas más específicas, ya que algunas personas tienen anticuerpos que pueden interferir y dar resultados falsos positivos.

¿Quiénes corren riesgos?

Todas las personas que adoptan conductas de riesgo están expuestas a la posibilidad de contraer VIH. Las conductas de riesgo incluyen mantener relaciones sexuales, sin protección, con múltiples parejas o con personas cuya situación frente al VIH se desconoce, y compartir agujas o elementos para inyectarse drogas. Todas las personas que adopten conductas de riesgo pueden contraer el virus, independientemente de cuál sea su edad, sexo, raza, nivel de ingresos u orientación sexual. Es importante que las personas que están en riesgo de tener VIH se realicen la prueba.

¿Puede prevenirse?

La transmisión del VIH se puede prevenir eliminando las conductas de riesgo. El VIH se contagia a través del contacto con los fluidos corporales de una persona infectada con el virus. Algunas de las conductas de riesgo son mantener relaciones sexuales sin protección con una pareja cuya situación frente al VIH se desconoce o que está infectada con el VIH, el contacto con sangre infectada y compartir agujas o elementos para inyectarse drogas que contengan sangre de una persona que pueda estar infectada con el virus.

¿Cómo se previene el VIH/SIDA?

Manteniendo pareja única, asegurándose que ambos no sean portadoras del virus.

Usando correctamente condón en cada relación sexual.

No teniendo relaciones sexuales.

No usando ni compartiendo jeringas durante el consumo de drogas intravenosas.

En el caso de embarazad a s VIH positivas, mediante el uso del tratamiento antiretroviral y sustituyendo la lactancia.

¿Existe tratamiento para el VIH/SIDA?

Existen varios tratamientos antirretrovirales, que mejoran la calidad y sobrevida de las personas VIH positivas, por eso es importante hacerse el examen y conocer a tiempo su estatus de la infección. La infección por VIH es una enfermedad cubierta por el GES, lo que asegura el tratamiento, seguimiento y control de la enfermedad a todas las personas infectadas que estén en el sistema de salud público o privado.

