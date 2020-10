Violaciones al Código de Orden Público de Carolina dan margen a remoción de propaganda de legislador popular

CAROLINA – A raíz de sendas violaciones al Código de Orden Público de Carolina, la licenciada Carmen Longoria Arzuaga, directora de Asuntos Legales del Municipio de Carolina se vio en la obligación de aclarar la remoción de furgones que alega el representante Javier Aponte Dalmau se los prestaron y estaban ubicados en la Avenida 65 de Infantería.

“Es meritorio aclarar que el representante habla de varios vagones pero lo cierto es que algunos no exponían ninguna publicidad, son vehículos sin tablilla, no presentan título de propiedad y fueron ubicados en vías públicas, afectando la visibilidad y la seguridad de los conductores. En términos del vagón con propaganda, el mismo fue colocado en un lugar no aprobado por el Código de Orden Público ni demas regulaciones. Como todo año electoral el Municipio establece sus áreas de expresión y los anuncios son coordinados con la Institución. Hasta el momento todos los demás candidatos han respetado la ley y el orden que caracteriza a nuestra Ciudad”, indicó la licenciada.

El Municipio de Carolina tiene varias regulaciones, incluyendo el Código de Orden Público que no permite la colocación de anuncios de forma indiscriminada en propiedad pública, ni privada. Tampoco permite la instalación de furgones en lugares que provoquen una situación de peligrosidad como lo son avenidas principales con regulaciones establecidas por el Federal Highway Administration.

“Establecido lo anterior, el GMAC actuó con prudencia pero con firmeza, velando en derecho y en defensa del mejor interés del pueblo carolinense, según ha sido recogido en el Código de Orden Público de Carolina, aprobado mediante la Ordenanza 16, Serie 2014-2015-19, según enmendada. En caso que el Representante interese radicar cualquier recurso, estamos listos para atenderlo en el foro correspondiente”, concluyó la licenciada Longoria.