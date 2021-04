En su camino de sanación en contra de la depresión post parto encontró su nueva pasión y emprendió una compañía de velas y productos para el auto cuidado.

Paola Hernández una joven criminalista emprendió su negocio Vive Collection luego de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida: la batalla contra la depresión. “Quería hacer tantas cosas a la vez, pero la depresión no me dejaba, y un día, en esa guerra emocional literal me grité: ‘VIVE NENA, VIVE’ y ahí́ comenzó́ todo”, dijo Paola.

“A mi me ayudó mucho la aromaterapia para relajarme, por lo que comencé a buscar por internet todo lo que se necesita para la confección de velas, pedí mi kit de materiales y cuando comencé a elaborarlas me di cuenta de que el procedimiento también era terapéutico para mi”.

Las velas de cuarzos son con olor terapéuticos, las velas de la línea ‘signature’ son la primera colección que lanzó la empresaria y tiene 4 olores entre ellos: ‘Timeless’, una vela con olor a rosas y un toque dulce; ‘Storyteller’ tiene una mezcla de frutas y vino blanco; ‘Eunoia’ una vela con esencia de melón y flores y el olor mas vendido, Cocolux que es una esencia de coco con cítrico.

Mientras la colección ‘Glam’ que se identifica por tener un embace color dorado con un toque mas sofisticado tiene 2 olores: Sublime que es un olor de mezcla de ‘berries’ y merlot, y ‘Cloud Nine’ que es una mezcla que contiene coco.

“Un mensaje que siempre le digo a todo el que puedo es que, si tienes una idea que no te deja dormir, hazlo, no te quedes con las ganas de saber que hubiese pasado si… Yo nunca me imaginé haciendo un negocio, yo no se nada de marketing ni diseño, pero poco a poco he ido aprendiendo y yo hago todo el diseño en mi pagina web, corro el Instagram y las ventas, explicó”, la empresaria.

Además de las velas ha confeccionado: libretas, bálsamo de labios, llaveros todos con el mismo mensaje de la marca vive. En el caso de los llaveros tienen un mensaje que dice: ‘Treat yourself you deserve it’ que significa: Date un capricho, tu te lo mereces.

“La vida no es fácil, pero tu puedes con eso y más, tienes todo lo que necesitas. Aunque tengas miedo, hazlo con todo y miedo, vive”, concluyó.

Las ordenes se realizan a través de la pagina web: vivecollection.com