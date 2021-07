Vivienda anuncia nuevo programa de asistencia para pagos de alquiler

(Foto/Archivo)

SAN JUAN – El Departamento de la Vivienda anunció el comienzo del Programa de Asistencia para la Renta que ayudará a las personas que se vieron afectadas tras la pandemia y tienen atrasos de más de tres meses en el pago del alquiler de casa, del agua y luz.

Los costos elegibles para la asistencia incluyen renta vencida hasta 15 meses y a partir de abril del año 2020; renta corriente hasta diciembre de 2021, sin que el total de pagos exceda 15 meses de renta; gastos razonables por recargos debido a atrasos para los meses elegibles al pago de renta atrasada; y gastos de electricidad y agua, corrientes y vencidos, a partir de abril 2020 y hasta 15 meses.

El gobernador interino, Omar Marrero Díaz, expresó que “el Gobierno federal ha sido muy diligente otorgando ayudas por la pandemia del COVID-19 y el gobernador Pierluisi ha sido claro de que tienen que llegar a nuestras familias puertorriqueñas que han sido afectadas económicamente lo que representa un gran alivio. Es importante que las familias elegibles soliciten de inmediato, buscando la orientación que les ofrece el Departamento de la Vivienda. Estaremos trabajando proactivamente para que, según lo quiere nuestro gobernador, estos fondos lleguen de inmediato al pueblo”.

En tanto, el administrador de Vivienda Pública, Alejandro Salgado Colón, sostuvo que “son muchas las personas que aún no cuentan con ingresos suficientes para sobrellevar sus gastos debido al golpe económico que ha dejado la pandemia. Los fondos que hoy anunciamos, que nos llegan como una asignación federal, proveerán un apoyo a muchas familias que continúan luchando y trabajando por una mejor calidad de vida en estos tiempos”.

La Administración de Vivienda Pública, bajo el Departamento de la Vivienda, será la encargada de administrar el programa y establecer la elegibilidad. El Departamento de Hacienda será el encargado de realizar los desembolsos.

Por su parte, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, destacó que “la pandemia afectó directamente el bolsillo de la gente y la economía en general. Desde el Congreso hemos trabajado seis paquetes de medidas para mitigar los efectos adversos en la economía. Hemos asegurado para Puerto Rico la asignación de más de $32.5 billones y me satisface ver que estos fondos lleguen donde se necesitan. Que le lleguen directo en ayudas a nuestros dueños de negocios, estudiantes, personas que perdieron su trabajo y ahora una ayuda para que familias no pierdan su hogar y pongan al día los pagos de su renta. Exhorto a que todos aquellos que cumplan con estos requisitos llamen hoy y no dejen de perder esta ayuda”.

Las personas con prioridad para solicitar al programa serán las familias que hayan recibido desempleo en los 90 días anteriores a la solicitud o familias que tengan ingresos por debajo del 50 por ciento del ingreso medio del área; familias que no reciben otro subsidio federal de vivienda; y familias que deben más de cinco meses de renta.

Las personas residentes de viviendas alquiladas que cuenten con bajos ingresos o que estén desempleados por consecuencia de la pandemia podrían contar con asistencia temporera para el pago de su renta y de otros servicios públicos.

Mientras, el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, expresó que “sabemos que esta asistencia económica será un gran alivio para el bolsillo de muchos residentes de la Isla a quienes el apoyo les proveerá un respiro en lo que pueden recuperarse de los embates económicos de la pandemia. Los fondos federales continuarán llegando y seguiremos trabajando para hacerlos disponibles lo antes posible a quienes más lo necesitan”.

Los arrendadores o propietarios también podrán registrar y referir a sus inquilinos, de entender que son elegibles para esta ayuda.