Voz angelical de Jennifer Jiménez

Vicente Toledo Rohena

redaccion@presenciapr.com

Escuchar tan solo un breve susurro deleita. La dulzura de su voz combinada con el mensaje potente de sus letras transforma. Lo que hace del ministerio musical de Jennifer Jiménez uno poderoso para la obra de Dios.

“Siempre supe que el Señor me estaba llamando para hacer un disco. Pastores, profetas y gente de la iglesia me decían que mi primer CD iba a ser de gran bendición… gracias a Dios ya estaba lista para mi oportunidad y hacer este disco”, exclamó Jennifer, vía teléfono desde Brandon, Florida.

‘Relentless’, es el nombre de la primera producción discográfica de música sacra de la cantante, nacida en Brandon, Florida, pero de raíces venezolanas. El disco fue grabado en inglés, pero con los planes de hacer posteriormente una versión en español.

“Sabía que Él (Dios) tenía algo para mí. Desde que era niña, sabía que podía cantar. Siempre he cantado en la iglesia y para el Señor. Crecí en la iglesia, en el evangelio y sentía que tenía una unción. Lo reafirmé cuando fue aprendiendo más de Dios y los dones que me entregó. Fue como a los diez años que comprendí que este don era un llamado”, dijo.

Todos los temas de la producción son de la autoría de Jennifer, entre los cuales se destacan los temas, ‘My Refuge’, ‘He Is Here’, ‘No Other Name’, ‘If I Could See You Now’ y claro está, el tema que da el nombre al disco, ‘Relentless’, entre otros.

“Todas las canciones las escribí como si fueran para mí. Cuando las escribí era porque estaba pasando por ese proceso o punto en mi vida. Dios me da palabra y canciones a veces cuando estoy en el carro y rápidamente comienzo a cantarlas; activo el teléfono para grabarlas. Él me da la inspiración. No sacó un momento en especial para escribir, es cuando el Señor me brinda la inspiración”, sostuvo.

El disco logró conseguir la posición #15 del top 100 en iTunes en género cristiano en el primer día de su lanzamiento el 2 de marzo. Además, será considerado para los próximos premios Grammy, en el género de música cristiana.

“Todavía no lo creo, cuando veo el disco. Es algo maravilloso lo que el Señor está haciendo para bendecir a otros. Es por tal razón que sigo enfocándome más en el Señor para seguir con esta bendición”, dijo emocionada la joven cantante.

Para su productor musical y arreglista, el pianista y compositor Lannie Battistini, trabajar con Jennifer fue un oasis.

“Es muy fácil trabajar con Jennifer desde el punto de vista que es obvio que nació para cantar. Ella tiene el paquete completo. Tiene el don para cantar y está siendo obediente para lo que el Señor le está pidiendo que haga. Llegaba al estudio, venía con una idea, yo le pedía que cantara y yo me sentaba en el piano, la seguí y salía una canción. Todo fluía y se siente en el disco”, comentó Battistini.

‘Relentless’ es una exquisita producción musical de Hands in Motion que deleita al corazón y al espíritu. Más información en: music@handsinmotionmusic.com