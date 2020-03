Vuelos comerciales aterrizarán solamente en Carolina 

SAN JUAN – La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció que la Agencia Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) autorizó que todos los vuelos comerciales aterricen en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM).

“Agradecemos a la Federal Aviation Administration y CBP por acoger nuestra petición para continuar protegiendo a nuestros ciudadanos ante la emergencia del COVID-19”, dijo Vázquez Garced en sus redes sociales.

Explicó que a partir del martes a las 11:59 de la noche, todos los vuelos comerciales de aerolíneas de pasajeros comenzarán a aterrizar solamente en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

“Allí tenemos la tecnología y recursos para poder hacerle el cernimiento a los pasajeros que llegan a la Isla”, agregó.

De igual forma, explicó que los vuelos “chárter” y los de aviación general, sean internacionales o domésticos, van a tener que aterrizar en AILMM, Isla Grande o Aguadilla. Anteriormente lo hacían en 7 aeropuertos.

Los vuelos de carga están excluidos de estas nuevas determinaciones.

Por otra parte, la mandataria ordenó a que toda persona que llegue a Puerto Rico, esté en aislamiento 24 horas por 14 días. Además, recomendó no viajar hasta que la emergencia culmine.

“Toda persona que viaje a Puerto Rico, no importa la actividad o la razón que lo traiga a nuestra isla, una vez llegue estará en lockdown 24/7 por 14 días. No podrá realizar actividad alguna que requiera salir de su hotel y/o vivienda. Recomendamos que no viaje mientras dure la emergencia”, dijo Vázquez Garced.